Тиражи припечатались

Тиражи издаваемых в РФ книг и брошюр в январе—марте упали на 23%, до 69 млн экземпляров, подсчитали в Российской книжной палате. Эксперты и участники рынка среди причин называют подорожание расходных материалов и уменьшение числа лицензий зарубежных авторов, которые издатели не могут продлить с 2022 года. В отрасли говорят о необходимости борьбы с пиратством и поддержки через госпрограммы, включая развитие сетей русских книжных магазинов за рубежом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными Российской книжной палаты (РКП) по выпуску книг и брошюр, которые представили 2 июня на отраслевой встрече «Книжная отрасль в России: время консолидации». Из них следует, что общий тираж книг и брошюр в РФ в первом квартале составил 69 млн экземпляров, что на 23% меньше, чем в первом квартале 2022 года (90 млн экземпляров). Количество наименований за период также снизилось на 13%, до 26 тыс. единиц.

Общий тираж книг и брошюр в переплете упал на 31%, до 23 млн экземпляров, число наименований — на 12%, до 9,5 тыс. Пострадали и переиздания: их тираж уменьшился на 28%, до 19 млн экземпляров. Количество наименований в сегменте снизилось почти на 23%, до чуть менее до 3,4 тыс. единиц.

Лидером рынка по наименованиям, по данным РКП, стала издательская группа АСТ (2,4 тыс. изданий), за ней следуют «Эксмо» (2,3 тыс.) и «Просвещение» (1,9 тыс.). По тиражам порядок обратный: «Просвещение» (19 млн экземпляров), «Эксмо» (10 млн) и АСТ (8,3 млн). Самым издаваемым автором в первом квартале стал митрополит Тихон (Шевкунов), книгу которого выпускает ИД «Вольный странник» (50 тыс. экземпляров). На втором месте — «Бронепароходы» Алексея Иванова «РИПОЛ классик». Пятерку замыкают книги АСТ по 40 тыс. экземпляров каждая: «Триумфальная арка» Эриха Марии Ремарка, «Гордость и предубеждение» Джейн Остин и «Таинственный сад» Фрэнсис Бёрнетт.

Тиражи книг падают несколько лет, отмечает глава отдела статистики печати и международной нумерации комплекса РКП РГБ Галина Перова. Выпуск, говорит она, зависит от спроса и возможностей издателей, «видимо, снизилось и то и другое».

Тенденцию подтверждают и издатели комиксов. Так, у проекта «Фабрика комиксов» за первые пять месяцев этого года снизились заказы от книжных магазинов, как следствие, они стали отгружать меньше, рассказал издатель Федор Еремеев. «Это сказалось на наших планах по печати новых книг, немного снизили тиражи и уменьшили количество допечаток»,— отметил он.

После начала военных действий на Украине целый ряд зарубежных авторов (среди самых известных, например, Стивен Кинг, Нил Гейман, Джоан К. Роулинг) приостановили работу с российскими издательствами (см. “Ъ” от 21 марта 2022 года). Также возник острый дефицит кадров в секторе книжной полиграфии, серьезные проблемы с мелованной бумагой, расходниками, техникой и запчастями к ней из-за санкций (см. “Ъ” от 11 марта и 5 октября 2022 года). Ситуацию усугубили устаревшее оборудование и отсутствие инвестиций. Однако по итогам 2022 года падение было не столь драматическим, как в январе—марте 2023 года: число выпущенных книг и брошюр снизилось только на 0,3%, до 108 тыс., общим тиражом 392 млн экземпляров (см. “Ъ” от 28 февраля).

Издатели не могли не отреагировать на сокращение спроса, вынужденное уменьшение портфеля и проблемы у типографий, объясняет экс-глава Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов. По его словам, выпуск книг в переплете дороже издания книг в обложке, кроме того, первые более сложны в производстве и требуют больше расходных материалов, которые выросли в цене. Также, добавляет эксперт, на сокращение портфеля переизданий повлияло прекращение зарубежных лицензий. Ситуация с тиражами будет ухудшаться, пока издатели не найдут новые способы борьбы с пиратством, говорит собеседник “Ъ” в отрасли. «Сейчас все больше людей обращается либо к бесплатным цифровым копиям в интернете, либо к нелегальным изданиям на маркетплейсах»,— отмечает он.

Основные проблемы, мешающие отрасли развиваться,— сокращение числа книжных магазинов, отсутствие мер их поддержки, пиратство, отметил гендиректор «Эксмо-АСТ» Евгений Капьев. Среди мер, которые могут изменить ситуацию, он отмечает необходимость госпроекта по запуску сети русских книжных магазинов за рубежом, а также создание «единой программы детского чтения».

Юлия Юрасова