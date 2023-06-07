Дамба о двух концах

Катастрофа на Каховской ГЭС остается главной мировой новостью. Россия и Украина обвиняют в подрыве дамбы друг друга, используя при этом почти одинаковые формулировки и аргументы. Международное сообщество с назначением виновных не спешит. Тем не менее западные союзники Киева, воздерживаясь от окончательных выводов, дают понять: если бы не решение Москвы начать боевые действия на территории Украины, катастрофы бы не случилось. Другие — как Китай или Бразилия, а также альтернативно мыслящая Венгрия — призывают увидеть в произошедшем сигнал, что сторонам пора прекращать огонь и садиться за стол переговоров. Не отстает и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, предложивший созвать многостороннюю комиссию по расследованию инцидента, а также вернуться к мирному урегулированию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Все последствия обрушившегося на Херсонскую область вдоль течения Днепра наводнения еще предстоит оценить. Пока ясно лишь, что инфраструктуре и экологии нанесен колоссальный ущерб

Фото: LIBKOS / AP Все последствия обрушившегося на Херсонскую область вдоль течения Днепра наводнения еще предстоит оценить. Пока ясно лишь, что инфраструктуре и экологии нанесен колоссальный ущерб

Фото: LIBKOS / AP

Последствия обрушившегося на Херсонскую область вдоль течения Днепра наводнения из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС по-прежнему никто оценить не берется. Все сходятся лишь в одном: экологический и инфраструктурный ущерб получится колоссальным и устранить его полностью вряд ли удастся. Масштаб катастрофы, в частности, позволяют представить спутниковые снимки, опубликованные компанией Maxar и охватывающие территорию около 2,5 тыс. кв. км от Новой Каховки до Днепровского залива к юго-западу от Херсона. Тысячам людей пришлось покинуть свои дома, многие из которых уже вряд ли будут пригодны для жизни. Есть и пропавшие без вести. Наблюдаются проблемы с питьевой водой в близлежащих регионах. Видны и первые последствия удара по животному миру: в Днепропетровской области уровень воды в реке упал настолько, что начала массово гибнуть рыба, оказавшаяся на отмели.

И судя по всему, экоцид — обвинение, которое выдвигают и Россия, и Украина,— и правда не фигура речи, а констатация происходящего в эти дни в нижнем течении Днепра.

Москва и Киев в принципе в отношении катастрофы на Каховской ГЭС удивительным образом используют схожие формулировки и аргументы. Это наглядно продемонстрировало и созванное по их просьбам заседание Совета Безопасности ООН, во время которого постпреды РФ и Украины Василий Небензя и Сергей Кислица фактически отзеркалили выступления друг друга, тем самым предоставив мировому сообществу возможность самостоятельно решить, кому верить и кого поддержать. Украина, уверенная в своей правоте, 7 июня даже обратилась в Международный уголовный суд в Гааге в связи с разрушением Каховской ГЭС.

Западные союзники Киева на первых порах поддержали его версию. Однако чуть позже, когда стало понятно, что разобраться непосредственно в причине крушения каховской дамбы не так просто, они несколько скорректировали риторику. Так, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби отметил, что в Вашингтоне «видели сообщение об ответственности России за взрывы на дамбе, которая была незаконно захвачена Россией в прошлом году и с тех пор была оккупирована». «Но мы пока не можем сказать, что произошло… Что мы абсолютно точно можем сказать, так это то, что ущерб украинскому народу и региону будет значительным»,— сказал господин Кирби.

Представитель Госдепартамента Ведант Пател также подчеркнул, что США не готовы делать окончательные выводы о том, кто несет ответственность за разрушение плотины. «Мы внимательно следим за последствиями разрушения Каховской плотины, которое привело к масштабному затоплению территорий Украины и эвакуации тысяч украинцев… На данный момент мы не можем однозначно сказать, что произошло, но мы поделимся дополнительной информацией, когда сможем»,— пообещал господин Пател и выразил готовность от лица Вашингтона «помочь многим украинцам, которые стали перемещенными лицами».

Не стала спешить с выводами и Великобритания. Премьер-министр королевства Риши Сунак заявил, что британские военные и разведка тщательно изучают инцидент. «Если это преднамеренное нападение, то оно станет крупнейшей атакой на гражданскую инфраструктуру Украины с начала войны и продемонстрирует новый уровень российской агрессии. Нападения на гражданскую инфраструктуру ужасны и неправильны. Мы уже видели подобные случаи в ходе конфликта. Но пока рано делать окончательные выводы»,— заявил господин Сунак. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли выступил со схожей оценкой, но добавил: «Стоит помнить, что единственная причина, почему это вообще стало проблемой,— это неспровоцированное полномасштабное вторжение России».

И к этому в целом сводились так или иначе все оценки западных союзников Киева: не будь боевых действий, Каховская ГЭС, а с ней и огромная территория вдоль низовья Днепра не оказались бы под ударом техногенной катастрофы.

Впрочем, другие международные игроки смотрят на эту историю иначе. Например, такие страны, как Китай или Бразилия, сочли техногенную катастрофу сигналом к тому, что пришло время переходить к мирному урегулированию. «Вовлеченные стороны должны руководствоваться здравым смыслом, проявлять сдержанность и продолжить мирные переговоры как можно скорее»,— сказал постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.

Созвучно незападным странам выступила Венгрия — член ЕС и НАТО. По мнению госсекретаря МИДа республики по вопросам двусторонних отношений Тамаша Менцера, «подрыв дамбы в Новой Каховке — еще одно доказательство того, что это ужасная война убийственна и разрушительна». «Мы видим ужасающие кадры и слышим сообщения о десятках тысяч людей, которые потеряли все, об огромном количестве исковерканных жизней. Происходящее ясно демонстрирует необходимость немедленного прекращения огня и мирных переговоров. Только мир может спасти жизни людей. Если бы решение о прекращении огня и переговорах было принято вчера, то эта трагедия не произошла бы сегодня (6 июня.— “Ъ”) на рассвете»,— заявил дипломат.

Хранивший молчание первые сутки трагедии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на следующий день позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Самый успешный пока посредник между Москвой и Киевом, на ранних этапах конфликта усадивший стороны за стол переговоров, а потом и сконструировавший зерновую сделку, вновь выступил с предложением. По мнению главы республики, необходимо создать комиссию с участием «экспертов воюющих сторон, ООН и международного сообщества, в частности Турции, для детального расследования взрыва на каховской дамбе». Господин Эрдоган уверен, что для реализации этой затеи можно взять за образец переговоры по зерновой сделке.

Он также подчеркнул, что «ежедневные гуманитарные потери не удастся предотвратить, пока будут продолжаться конфликты». «Поэтому идея возвращения к переговорам должна преобладать»,— отметили в канцелярии президента Турции, добавив, что господин Эрдоган готов «решительно продолжать свои усилия для установления справедливого мира».

После этого турецкий лидер позвонил и президенту России Владимиру Путину, изложив и ему свою идею многосторонней комиссии.

В беседе с господином Эрдоганом российский президент назвал разрушение Каховской ГЭС «варварской акцией Киева с подачи западных кураторов».

Вновь поднявшиеся рассуждения о необходимости возобновления переговоров прокомментировали и в МИД РФ. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, «Россию не нужно побуждать к переговорам, так как она никогда их не блокировала». «Сегодня возобновление прерванного киевским режимом в прошлом году переговорного процесса зависит исключительно от готовности украинских властей и их западных кураторов, возможно, даже западных кураторов в первую очередь, к серьезному обсуждению новых геополитических реалий»,— сказала госпожа Захарова.

Алексей Забродин