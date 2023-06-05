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Коммерсантъ FM
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Квот новый поворот

Россия существенно сократит добычу нефти вместе с ОПЕК+

Крупнейшие производители нефти продолжают агрессивно сокращать добычу: страны ОПЕК+ договорились сократить ее с 2024 года еще на 1,4 млн баррелей в сутки (б/с), а саму сделку продлить до 2025 года. Россия взяла обязательства значимо урезать производство нефти — ее формальная квота будет снижена на 650 тыс. б/с, до 9,8 млн б/с, а сверх этого сохранится добровольное сокращение на 500 тыс. б/с. В результате реальная добыча РФ в следующем году должна снизиться до 9,3 млн б/с против примерно 9,9 млн б/с в 2022 году (без конденсата), а квота впервые станет меньше, чем у Саудовской Аравии. Впрочем, Эр-Рияд собирается добровольно сократить добычу уже с июля на 1 млн б/с, до 9 млн б/с, хотя пока только на месяц.

Саудовская Аравия, позиция которой во многом определяет ситуацию и в ОПЕК+, и на нефтяном рынке в целом, ведет себя все более резко и непредсказуемо

Саудовская Аравия, позиция которой во многом определяет ситуацию и в ОПЕК+, и на нефтяном рынке в целом, ведет себя все более резко и непредсказуемо

Фото: Joe Klamar / AFP

Саудовская Аравия, позиция которой во многом определяет ситуацию и в ОПЕК+, и на нефтяном рынке в целом, ведет себя все более резко и непредсказуемо

Фото: Joe Klamar / AFP

ОПЕК+ на заседании 4 июня в Вене приняла решение об ограничении добычи еще на 1,4 млн баррелей в сутки с 2024 года. Общий целевой уровень производства участников сделки был зафиксирован на уровне 40,46 млн б/с. Ключевым итогом встречи стало то, что соглашение о кооперации между странами ОПЕК+ продлено как минимум до 2025 года (срок истекал в конце 2023 года), а объем сокращений увеличен. Следующая очная министерская встреча пройдет 26 ноября.

Добычная квота РФ в рамках сделки будет уменьшена примерно на 6%, до 9,8 млн б/с, начиная с 2024 года. Но реально страна обязуется снизить добычу до 9,3 млн б/с за счет продления до 2025 года добровольного сокращения добычи на 500 тыс. б/с. В мае добыча в РФ, по данным ОПЕК, составляла около 9,8 млн б/с, хотя министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, по данным Reuters, сообщил о «некоторых несоответствиях» в российских данных.

Многие эксперты и аналитики предполагали, исходя из динамики российского экспорта, что компании на самом деле не вышли на заявленные в марте объемы сокращения добычи. Вице-премьер РФ Александр Новак 4 июня заверил в обратном, а министр нефти Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман подтвердил, что Россия выполняет обязательства.

Хотя добыча РФ в 2024 году будет составлять 9,3 млн б/с, речь идет только об объемах, учитываемых в рамках сделки ОПЕК+, то есть без газового конденсата. В 2022 году в России добыт 41 млн тонн конденсата, тогда как добыча нефти составила 493 млн тонн. Таким образом, совокупная добыча жидких углеводородов в 2024 году может сократиться примерно на 5,6% относительно 2022 года, до 504 млн тонн, если добыча конденсата не вырастет. Базовый прогноз Минэкономики осенью 2022 года предполагал добычу в 2024 году в размере 495 млн тонн, а в последнем прогнозе, представленном в апреле 2023 года, данные по ожидаемой добыче скрыты.

Саудовская Аравия в 2024 году сохранит квоту в 10,5 млн б/с, то есть она впервые окажется больше, чем у РФ. Однако неясно, насколько Эр-Рияд намерен этим пользоваться, поскольку королевство заявило о намерении с июля предпринять добровольное снижение добычи на 1 млн б/с, до 9 млн б/с. Пока сокращение предпринято на месяц, однако Абдель Азиз бен Сальман 4 июня ушел от вопроса, может ли оно быть продлено, пояснив, что хотел бы «сохранить неопределенность».

Исходно перед июньской встречей рынок ожидал, что участники сделки ОПЕК+ сохранят текущие параметры, но накануне стали появляться слухи о более глубоком сокращении добычи на фоне упавших за последний месяц нефтяных цен. Сама встреча проходила в обстановке секретности: ОПЕК отказала в аккредитации журналистам Reuters, Bloomberg и WSJ под предлогом, что освещение хода переговоров приводит к волатильности на рынке.

Сами переговоры были трудными и продолжались более шести часов: речь шла о перераспределении установленного в 2020 году базового уровня квот, в том числе их сокращении для стран, которые сейчас уже не в состоянии поднять добычу в соответствии с разрешенными уровнями. Так, были снижены квоты для Анголы и Нигерии. ОАЭ, напротив, добились повышения квоты на 200 тыс. б/с.

Накануне встречи WSJ писала о наличии разногласий между Россией и Саудовской Аравией, в том числе о якобы существующем недовольстве Эр-Рияда тем, что Москва не сократила добычу, как обещала. «У нас не было никаких разногласий. Мы всегда находим общее решение»,— заявил 4 июня Александр Новак. Тем не менее, поскольку РФ теперь скрывает данные о добыче своей нефти, подобных спекуляций в будущем будет сложно избежать.

Решение о снижении квот на 2024 год важно с точки зрения формирования ожиданий участников рынка, считает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов. Однако большее значения для цен на нефть сейчас будет иметь добровольное ограничение добычи со стороны Саудовской Аравии с 1 июля. Цены на Brent теперь, вероятно, вернутся на комфортный для большинства стран—членов ОПЕК+ уровень выше $80 за баррель, полагает господин Кондратьев.

Эксперт считает важным, что РФ с 2024 года впервые отказалась от паритета в размере квоты с Саудовской Аравией. Добыча в России с весны 2022 года отстает от квоты, но формально Москва прежде имела право ее нарастить. Кроме того, аналитик отмечает наличие дискуссии, в том числе среди членов ОПЕК+, о достоверности данных об объеме добычи нефти в России: «Впервые в пресс-релизе по итогам встречи мы видим указание на то, что данные по добыче одного из участников соглашения обсуждаются с независимыми агентствами и могут быть пересмотрены».

Дмитрий Козлов

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