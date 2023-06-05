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Король без титулов

Златан Ибрахимович завершил карьеру

Мировой футбол попрощался с одним из самых ярких и самых неординарных игроков последних десятилетий. В 41 год о завершении карьеры объявил Златан Ибрахимович — шведский форвард, забивший почти шесть сотен голов, некоторые — такими необычными и красивыми способами, на которые, кажется, кроме него, никто не способен, и, несмотря на скверный характер, умудрившийся влюбить в себя десятки, а может, и сотни миллионов фанатов.

О завершении карьеры Златан Ибрахимович объявил после заключительного матча «Милана», за который выступал последние три с половиной года, в чемпионате Италии

О завершении карьеры Златан Ибрахимович объявил после заключительного матча «Милана», за который выступал последние три с половиной года, в чемпионате Италии

Фото: Antonio Calanni / AP

О завершении карьеры Златан Ибрахимович объявил после заключительного матча «Милана», за который выступал последние три с половиной года, в чемпионате Италии

Фото: Antonio Calanni / AP

О завершении карьеры Златан Ибрахимович объявил после заключительного матча в чемпионате Италии «Милана» — клуба, за который выступал последние три с половиной года. Миланцы в нем обыграли — 3:1 — «Верону», а не попавший в состав Ибрахимович появился на поле стадиона San Siro лишь для того, чтобы, одетый в черное, словно в траур, пройти под овации трибун сквозь устроенный ради него партнерами живой «коридор почета», а потом рассказать о принятом им решении на пресс-конференции. На ней он предстал прекрасно всем знакомым Златаном Ибрахимовичем, который, ничуть не смущаясь, говорит, что, проснувшись утром, увидел льющий за окном как из ведра дождь и подумал: «Даже богу грустно». Он был весь в этой фразе — спортсмен с непомерно раздутым эго, которое не то что никогда не хотел прятать, а которым открыто наслаждался, зная, что исключительная природная харизма, замешанная в том числе на исключительном природном таланте, все компенсирует, исправит.

Талант был, конечно, особого свойства. Обычно величие игрока измеряют завоеванными титулами. Их за долгую профессиональную карьеру, стартовавшую еще в прошлом веке, у Златана Ибрахимовича набралось немало — 34.

Но среди них нет главных — титулов, добытых в топовых турнирах для сборных или в Лиге чемпионов. И это притом что Ибрахимович играл за «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Барселону», ПСЖ, «Манчестер Юнайтед». А еще среди них нет ни единого «Золотого мяча», то есть формального признания первым футболистом мира, хотя в расширенный список претендентов на награду Ибрахимовича включали 11 раз. Ближе всего к ней он очутился в 2013 году, когда занял в голосовании четвертое место. Зато если бы Международная федерация футбола (FIFA) вдруг решила провести голосование и определить сильнейшего из тех, кому «Золотой мяч» никогда не доставался, с Ибрахимовичем — по крайней мере если не выходить за рамки минувшей четверти века — конкурировал бы разве что Дэвид Бекхем. Как, кстати, и в рейтинге самых обожаемых болельщиками футболистов.

Штука в том, что Златан Ибрахимович — это история не совсем про титулы.

И даже не про статистику, хотя с ней у Ибрахимовича все в полном порядке: в профессиональной карьере он забил 573 гола, а 62 в майке сборной Швеции — между прочим, ее рекорд. Она про что-то другое. Про яркость и неординарность. Про отказ соответствовать шаблонам и рожденный им невероятный шарм. И про красоту, разумеется.

Необычность, неповторимость сына боснийского эмигранта ослепила многих, еще когда он, недавний юниор, перешел из «Мальме» в привыкший уже апгрейдить молодых вундеркиндов ради продажи в большие клубы «Аякс». Рост — под два метра, но функционал, набор качеств совершенно не соответствуют габаритам. Из таких высоченных ребят лепят таранных форвардов, а Ибрахимович брал не мощью, а техникой, а также гибкостью и тонкостью, приобретенными, видимо, во время занятий тхэквондо, иногда без проблем превращаясь из «девятки» в «десятку» — скорее плеймейкера, чем нападающего.

Дозревшего Златана Ибрахимовича «Аякс» продал в «Ювентус», в котором тот с ходу заработал приз лучшему игроку итальянского чемпионата, тогда ничуть не уступавшего в смысле возможностей английскому и испанскому, а вскоре получил неформальное признание беспрецедентным феноменом.

Ибрахимович часто забивал и часто помогал забивать партнерам. Но гораздо важнее, как он забивал и помогал забивать.

Эти его трюки — хитрые «черпачки», облетающие надежно перекрывших все подступы к вратарской соперников, голы «ножницами» из таких заковыристых положений, что на первый взгляд до мяча не добраться, мяч, отправленный в ворота «Болоньи» пяткой с лета после флангового прострела,— становились видеохитами и были поставлены на поток. И исполнял он их с одинаковой регулярностью, что в «Ювентусе», что в «Интере», подписавшем его после того, как туринцев в 2006 году на волне грандиозного коррупционного скандала выкинули из высшего дивизиона и лишили званий, что в тех знаменитых клубах, в которых он очутился позже.

Подборка сводящих с ума эффектностью и сложностью исполнения голов в исполнении Златана Ибрахимовича — это целая короткометражка, портфолио настолько объемное, что ему могут позавидовать все современные футболисты, включая Лионеля Месси и Криштиану Роналду. И выбрать наиболее эффектный и сложный невозможно. Принято выделять удар через себя метров с 25, которым Ибрахимович в 2013 году сразил наповал сборную Англии, но на самом деле вариантов масса.

И главное, что его волшебные голы, пасы и финты были чрезвычайно органичны, что ли.

Притом что Златан Ибрахимович и не старался скрыть лидерских амбиций, стремления всегда быть на авансцене, он всегда умудрялся быть командным игроком, чье неизбежное, учитывая специфику стиля и характера, перетягивание на себя коллективного одеяла коллективу не вредит.

Единственный короткий период в его биографии, когда самолюбие и себялюбие Ибрахимовича подвели его,— период пребывания в «Барселоне» у Пепа Гвардиолы, который в 2009 году вдруг решил, что его компании знаменитостей не помешает еще одна. Строго говоря, каталонский сезон у Ибрахимовича не был ужасным с точки зрения показателей (швед даже попал по его итогам в символическую сборную Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA)), но он все же смотрелся в той команде, сила которой была основана на щедрости и в которой уже был свой вожак в лице Лионеля Месси, слегка чужеродным элементом и прежний лоск утратил. А вскоре из опубликованной форвардом автобиографии все узнали о том, как он невзлюбил якобы вытеснявшего его из центра нападения на неудобную позицию Месси и якобы потакавшего капризам аргентинца Гвардиолу. Конфликт с тренером в итоге вылился в уход из «Барселоны».

Но дальше карьера вернулась в прежнее русло. Руководители «Милана», ПСЖ, «Манчестер Юнайтед» без колебаний платили серьезные деньги, чтобы перехватить Златана Ибрахимовича, и, приобретая благодаря ему лишнюю порцию интереса публики и новых поклонников, ничуть затем не жалели ни о них, ни о незадачливости в Лиге чемпионов, ни о постоянных инцидентах с участием не любившего сдерживать себя на поле, нарывавшегося на дисквалификации, разбивая насолившим ему оппонентам лбы и носы, и позволяющего себе высказывания, от которых за версту несет женоненавистничеством или даже расизмом, нападающего. Миланцы в магию Ибрахимовича верили так сильно, что рискнули повторно заключить с ним контракт в конце предыдущего десятилетия, уже после его похожего на предпенсионный — доиграть без напряга — вояж в американскую лигу, в клуб «Лос-Анджелес Гэлакси». Но возвращение в элиту на пороге пятого десятка вышло неплохим. Ибрахимович, подтверждая статус человека-парадокса, пробился в основу «Милана» и вновь заработал приглашение в сборную. А в запасе он оказался лишь в прошедшем сезоне, под занавес его решив, что надо с футболом прощаться, пусть небеса и поплачут по этому поводу.

Алексей Доспехов

Фотогалерея

Златан Ибрахимович и его путь в футболе

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«Я верующий человек, но даже Господь не может оценить мою игру лучше, чем я сам»

«Я верующий человек, но даже Господь не может оценить мою игру лучше, чем я сам»

Фото: Franck Fife / AFP

Златан Ибрахимович родился 3 октября 1981 года в шведском городе Мальме в семье боснийца и хорватки. Заниматься футболом он начал в шестилетнем возрасте

Златан Ибрахимович родился 3 октября 1981 года в шведском городе Мальме в семье боснийца и хорватки. Заниматься футболом он начал в шестилетнем возрасте

Фото: @iamzlatanibrahimovic

Кумиром спортсмена в юности был нападающий сборной Бразилии Роналдо&lt;br> На фото: Златан Ибрахимович (верхний ряд, третий справа) с тренером и партнерами по детской команде

Кумиром спортсмена в юности был нападающий сборной Бразилии Роналдо
На фото: Златан Ибрахимович (верхний ряд, третий справа) с тренером и партнерами по детской команде

Фото: @iamzlatanibrahimovic

В 1996 году Ибрахимович подписал свой первый профессиональный контракт с «Мальме» (Швеция), а в 1999-м дебютировал в основной команде. В клубе он провел 40 матчей и забил 16 голов

В 1996 году Ибрахимович подписал свой первый профессиональный контракт с «Мальме» (Швеция), а в 1999-м дебютировал в основной команде. В клубе он провел 40 матчей и забил 16 голов

Фото: Alessandro Sabattini / Getty Images

«Арсен Венгер спросил, не желаю ли я проверить свои силы в матче перед подписанием контракта? Я ответил: &quot;Златан не ходит на прослушивания&quot;»&lt;br> К 2001 году нападающий привлек внимание скаутов ведущих европейских команд, в том числе — лондонского «Арсенала» и амстердамского «Аякса». В итоге заполучить форварда удалось клубу из Нидерландов

«Арсен Венгер спросил, не желаю ли я проверить свои силы в матче перед подписанием контракта? Я ответил: "Златан не ходит на прослушивания"»
К 2001 году нападающий привлек внимание скаутов ведущих европейских команд, в том числе — лондонского «Арсенала» и амстердамского «Аякса». В итоге заполучить форварда удалось клубу из Нидерландов

Фото: VI Images / Getty Images

8 августа 2001 года Ибрахимович дебютировал в составе «Аякса» в матче Лиги чемпионов против «Селтика». В команде швед провел три года, сыграл 108 матчей, забив в них 47 голов. Дважды с клубом он выиграл чемпионат страны и один раз — Кубок

8 августа 2001 года Ибрахимович дебютировал в составе «Аякса» в матче Лиги чемпионов против «Селтика». В команде швед провел три года, сыграл 108 матчей, забив в них 47 голов. Дважды с клубом он выиграл чемпионат страны и один раз — Кубок

Фото: CONTINENTAL / ANP / AFP

31 августа 2004 года Ибрахимович перешел в туринский «Ювентус». В команде он провел два сезона, оба раза становился чемпионом Италии. В 2006 году после скандала с договорными матчами команду опустили в серию В. Ибрахимович заявил, что не будет играть во втором дивизионе, и решил покинуть клуб, перейдя в миланский «Интер»

31 августа 2004 года Ибрахимович перешел в туринский «Ювентус». В команде он провел два сезона, оба раза становился чемпионом Италии. В 2006 году после скандала с договорными матчами команду опустили в серию В. Ибрахимович заявил, что не будет играть во втором дивизионе, и решил покинуть клуб, перейдя в миланский «Интер»

Фото: Antonio Scalise / EPA / Vostock Photo

Футболист женат на шведской актрисе и модели Хелен Сегер, у них двое сыновей: Максимилиан (2006 года рождения) и Винсент (2008). Оба тоже занимаются футболом

Футболист женат на шведской актрисе и модели Хелен Сегер, у них двое сыновей: Максимилиан (2006 года рождения) и Винсент (2008). Оба тоже занимаются футболом

Фото: Fredrik Sandberg / Reuters

С 2001 по 2016 год Ибрахимович выступал за сборную Швеции, в последние годы был ее капитаном

С 2001 по 2016 год Ибрахимович выступал за сборную Швеции, в последние годы был ее капитаном

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В июле 2009 года Ибрахимовича приобрела «Барселона» в обмен на форварда Самуэля Это&#39;о и 59 млн фунтов стерлингов

В июле 2009 года Ибрахимовича приобрела «Барселона» в обмен на форварда Самуэля Это'о и 59 млн фунтов стерлингов

Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

В составе каталонцев он провел всего один полный сезон, забив 21 гол в 46 матчах. Команду он покинул, перейдя в «Милан» на правах аренды

В составе каталонцев он провел всего один полный сезон, забив 21 гол в 46 матчах. Команду он покинул, перейдя в «Милан» на правах аренды

Фото: Albert Gea / Reuters

В своих неудачах в «Барселоне» форвард обвинял главного тренера каталонцев Хосепа Гвардиолу (на фото слева), который, по мнению футболиста, неправильно использовал его лучшие качества. «У вас есть &quot;Феррари&quot;, но водите вы его как &quot;Фиат&quot;»,— говорил Ибрахимович

В своих неудачах в «Барселоне» форвард обвинял главного тренера каталонцев Хосепа Гвардиолу (на фото слева), который, по мнению футболиста, неправильно использовал его лучшие качества. «У вас есть "Феррари", но водите вы его как "Фиат"»,— говорил Ибрахимович

Фото: Manu Fernandez / AP

В июле 2012 года Ибрахимовича за €20 млн приобрел французский «Пари Сен-Жермен». В первый же сезон в команде швед получил Golden Foot, приз лучшему бомбардиру европейского клубного сезона. В парижской команде он провел четыре года

В июле 2012 года Ибрахимовича за €20 млн приобрел французский «Пари Сен-Жермен». В первый же сезон в команде швед получил Golden Foot, приз лучшему бомбардиру европейского клубного сезона. В парижской команде он провел четыре года

Фото: Charles Platiau / Reuters

Одновременно он продолжал играть за сборную Швеции. Всего за национальную команду он провел 122 матча, забив 62 гола

Одновременно он продолжал играть за сборную Швеции. Всего за национальную команду он провел 122 матча, забив 62 гола

Фото: Sergei Grits / AP

С «Пари Сен-Жермен» футболист четырежды выиграл чемпионат Франции, дважды — Кубок страны и трижды — Кубок лиги

С «Пари Сен-Жермен» футболист четырежды выиграл чемпионат Франции, дважды — Кубок страны и трижды — Кубок лиги

Фото: Franck Fife / AFP

«”Золотой мяч”? Не знаю, почему я его не выиграл, я играю и думаю об игре»

«”Золотой мяч”? Не знаю, почему я его не выиграл, я играю и думаю об игре»

Фото: Jonathan Nackstrand / AFP

Летом 2016 года Ибрахимович перешел в английский «Манчестер Юнайтед». Здесь он зарабатывал $27 млн. В 2018 году он отказался от предложения из Китая по контракту на $100 млн в год&lt;br> На фото: один из фирменных ударов Златана Ибрахимовича — удар через себя

Летом 2016 года Ибрахимович перешел в английский «Манчестер Юнайтед». Здесь он зарабатывал $27 млн. В 2018 году он отказался от предложения из Китая по контракту на $100 млн в год
На фото: один из фирменных ударов Златана Ибрахимовича — удар через себя

Фото: Jason Cairnduff / Action Images / Reuters

8 октября 2019 года статуя Златана Ибрахимовича была открыта в его родном городе, у стадиона Мальме. После нескольких случаев вандализма со стороны болельщиков она была снята с постамента 5 января 2020 года

8 октября 2019 года статуя Златана Ибрахимовича была открыта в его родном городе, у стадиона Мальме. После нескольких случаев вандализма со стороны болельщиков она была снята с постамента 5 января 2020 года

Фото: Johan Nilsson / TT News Agency / Reuters

В марте 2018 года стало известно о переходе Ибрахимовича в «Лос-Анджелес Гэлакси». Здесь он стал капитаном команды. За полтора года в США футболист провел 58 матчей, в которых забил 53 мяча и отдал 15 голевых передач

В марте 2018 года стало известно о переходе Ибрахимовича в «Лос-Анджелес Гэлакси». Здесь он стал капитаном команды. За полтора года в США футболист провел 58 матчей, в которых забил 53 мяча и отдал 15 голевых передач

Фото: Brace Hemmelgarn / USA TODAY Sports / Reuters

Ибрахимович известен жесткими высказываниями и конфликтами с партнерами по команде и тренерами. В 2010-м он участвовал в драке с игроком «Милана» Огучи Оньеву, в 2011-м получил трехматчевую дисквалификацию за удар в живот защитника «Бари» Марко Росси, в 2012-м был отстранен за удар ногой в грудь вратаря «Сент-Этьена» Стефана Рюффье. Вице-президент «Барселоны» Карлес Виларруби рассказывал, что Ибрахимович угрожал избить Хосепа Гвардиолу, если его не отпустят в Италию

Ибрахимович известен жесткими высказываниями и конфликтами с партнерами по команде и тренерами. В 2010-м он участвовал в драке с игроком «Милана» Огучи Оньеву, в 2011-м получил трехматчевую дисквалификацию за удар в живот защитника «Бари» Марко Росси, в 2012-м был отстранен за удар ногой в грудь вратаря «Сент-Этьена» Стефана Рюффье. Вице-президент «Барселоны» Карлес Виларруби рассказывал, что Ибрахимович угрожал избить Хосепа Гвардиолу, если его не отпустят в Италию

Фото: Antonio Calanni / AP

Златан Ибрахимович неоднократно входил в топ-10 самых зарабатывающих футболистов мира. Он имеет контракт с компанией Nike и много снимается в рекламе

Златан Ибрахимович неоднократно входил в топ-10 самых зарабатывающих футболистов мира. Он имеет контракт с компанией Nike и много снимается в рекламе

Фото: Daniele Mascolo / Reuters

«Сейчас у меня слишком много эмоций. Вперед, &quot;Милан&quot;, и прощай»&lt;br> Карьеру форвард завершает в «Милане», куда он вернулся в январе 2020 года

«Сейчас у меня слишком много эмоций. Вперед, "Милан", и прощай»
Карьеру форвард завершает в «Милане», куда он вернулся в январе 2020 года

Фото: Giuseppe Cottini / AC Milan / Getty Images

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«Я верующий человек, но даже Господь не может оценить мою игру лучше, чем я сам»

Фото: Franck Fife / AFP

Златан Ибрахимович родился 3 октября 1981 года в шведском городе Мальме в семье боснийца и хорватки. Заниматься футболом он начал в шестилетнем возрасте

Фото: @iamzlatanibrahimovic

Кумиром спортсмена в юности был нападающий сборной Бразилии Роналдо
На фото: Златан Ибрахимович (верхний ряд, третий справа) с тренером и партнерами по детской команде

Фото: @iamzlatanibrahimovic

В 1996 году Ибрахимович подписал свой первый профессиональный контракт с «Мальме» (Швеция), а в 1999-м дебютировал в основной команде. В клубе он провел 40 матчей и забил 16 голов

Фото: Alessandro Sabattini / Getty Images

«Арсен Венгер спросил, не желаю ли я проверить свои силы в матче перед подписанием контракта? Я ответил: "Златан не ходит на прослушивания"»
К 2001 году нападающий привлек внимание скаутов ведущих европейских команд, в том числе — лондонского «Арсенала» и амстердамского «Аякса». В итоге заполучить форварда удалось клубу из Нидерландов

Фото: VI Images / Getty Images

8 августа 2001 года Ибрахимович дебютировал в составе «Аякса» в матче Лиги чемпионов против «Селтика». В команде швед провел три года, сыграл 108 матчей, забив в них 47 голов. Дважды с клубом он выиграл чемпионат страны и один раз — Кубок

Фото: CONTINENTAL / ANP / AFP

31 августа 2004 года Ибрахимович перешел в туринский «Ювентус». В команде он провел два сезона, оба раза становился чемпионом Италии. В 2006 году после скандала с договорными матчами команду опустили в серию В. Ибрахимович заявил, что не будет играть во втором дивизионе, и решил покинуть клуб, перейдя в миланский «Интер»

Фото: Antonio Scalise / EPA / Vostock Photo

Футболист женат на шведской актрисе и модели Хелен Сегер, у них двое сыновей: Максимилиан (2006 года рождения) и Винсент (2008). Оба тоже занимаются футболом

Фото: Fredrik Sandberg / Reuters

С 2001 по 2016 год Ибрахимович выступал за сборную Швеции, в последние годы был ее капитаном

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В июле 2009 года Ибрахимовича приобрела «Барселона» в обмен на форварда Самуэля Это'о и 59 млн фунтов стерлингов

Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

В составе каталонцев он провел всего один полный сезон, забив 21 гол в 46 матчах. Команду он покинул, перейдя в «Милан» на правах аренды

Фото: Albert Gea / Reuters

В своих неудачах в «Барселоне» форвард обвинял главного тренера каталонцев Хосепа Гвардиолу (на фото слева), который, по мнению футболиста, неправильно использовал его лучшие качества. «У вас есть "Феррари", но водите вы его как "Фиат"»,— говорил Ибрахимович

Фото: Manu Fernandez / AP

В июле 2012 года Ибрахимовича за €20 млн приобрел французский «Пари Сен-Жермен». В первый же сезон в команде швед получил Golden Foot, приз лучшему бомбардиру европейского клубного сезона. В парижской команде он провел четыре года

Фото: Charles Platiau / Reuters

Одновременно он продолжал играть за сборную Швеции. Всего за национальную команду он провел 122 матча, забив 62 гола

Фото: Sergei Grits / AP

С «Пари Сен-Жермен» футболист четырежды выиграл чемпионат Франции, дважды — Кубок страны и трижды — Кубок лиги

Фото: Franck Fife / AFP

«”Золотой мяч”? Не знаю, почему я его не выиграл, я играю и думаю об игре»

Фото: Jonathan Nackstrand / AFP

Летом 2016 года Ибрахимович перешел в английский «Манчестер Юнайтед». Здесь он зарабатывал $27 млн. В 2018 году он отказался от предложения из Китая по контракту на $100 млн в год
На фото: один из фирменных ударов Златана Ибрахимовича — удар через себя

Фото: Jason Cairnduff / Action Images / Reuters

8 октября 2019 года статуя Златана Ибрахимовича была открыта в его родном городе, у стадиона Мальме. После нескольких случаев вандализма со стороны болельщиков она была снята с постамента 5 января 2020 года

Фото: Johan Nilsson / TT News Agency / Reuters

В марте 2018 года стало известно о переходе Ибрахимовича в «Лос-Анджелес Гэлакси». Здесь он стал капитаном команды. За полтора года в США футболист провел 58 матчей, в которых забил 53 мяча и отдал 15 голевых передач

Фото: Brace Hemmelgarn / USA TODAY Sports / Reuters

Ибрахимович известен жесткими высказываниями и конфликтами с партнерами по команде и тренерами. В 2010-м он участвовал в драке с игроком «Милана» Огучи Оньеву, в 2011-м получил трехматчевую дисквалификацию за удар в живот защитника «Бари» Марко Росси, в 2012-м был отстранен за удар ногой в грудь вратаря «Сент-Этьена» Стефана Рюффье. Вице-президент «Барселоны» Карлес Виларруби рассказывал, что Ибрахимович угрожал избить Хосепа Гвардиолу, если его не отпустят в Италию

Фото: Antonio Calanni / AP

Златан Ибрахимович неоднократно входил в топ-10 самых зарабатывающих футболистов мира. Он имеет контракт с компанией Nike и много снимается в рекламе

Фото: Daniele Mascolo / Reuters

«Сейчас у меня слишком много эмоций. Вперед, "Милан", и прощай»
Карьеру форвард завершает в «Милане», куда он вернулся в январе 2020 года

Фото: Giuseppe Cottini / AC Milan / Getty Images

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  • Газета «Коммерсантъ» №99 от 06.06.2023, стр. 12

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