Король без титулов

Мировой футбол попрощался с одним из самых ярких и самых неординарных игроков последних десятилетий. В 41 год о завершении карьеры объявил Златан Ибрахимович — шведский форвард, забивший почти шесть сотен голов, некоторые — такими необычными и красивыми способами, на которые, кажется, кроме него, никто не способен, и, несмотря на скверный характер, умудрившийся влюбить в себя десятки, а может, и сотни миллионов фанатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран О завершении карьеры Златан Ибрахимович объявил после заключительного матча «Милана», за который выступал последние три с половиной года, в чемпионате Италии

Фото: Antonio Calanni / AP О завершении карьеры Златан Ибрахимович объявил после заключительного матча «Милана», за который выступал последние три с половиной года, в чемпионате Италии

Фото: Antonio Calanni / AP

О завершении карьеры Златан Ибрахимович объявил после заключительного матча в чемпионате Италии «Милана» — клуба, за который выступал последние три с половиной года. Миланцы в нем обыграли — 3:1 — «Верону», а не попавший в состав Ибрахимович появился на поле стадиона San Siro лишь для того, чтобы, одетый в черное, словно в траур, пройти под овации трибун сквозь устроенный ради него партнерами живой «коридор почета», а потом рассказать о принятом им решении на пресс-конференции. На ней он предстал прекрасно всем знакомым Златаном Ибрахимовичем, который, ничуть не смущаясь, говорит, что, проснувшись утром, увидел льющий за окном как из ведра дождь и подумал: «Даже богу грустно». Он был весь в этой фразе — спортсмен с непомерно раздутым эго, которое не то что никогда не хотел прятать, а которым открыто наслаждался, зная, что исключительная природная харизма, замешанная в том числе на исключительном природном таланте, все компенсирует, исправит.

Талант был, конечно, особого свойства. Обычно величие игрока измеряют завоеванными титулами. Их за долгую профессиональную карьеру, стартовавшую еще в прошлом веке, у Златана Ибрахимовича набралось немало — 34.

Но среди них нет главных — титулов, добытых в топовых турнирах для сборных или в Лиге чемпионов. И это притом что Ибрахимович играл за «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Барселону», ПСЖ, «Манчестер Юнайтед». А еще среди них нет ни единого «Золотого мяча», то есть формального признания первым футболистом мира, хотя в расширенный список претендентов на награду Ибрахимовича включали 11 раз. Ближе всего к ней он очутился в 2013 году, когда занял в голосовании четвертое место. Зато если бы Международная федерация футбола (FIFA) вдруг решила провести голосование и определить сильнейшего из тех, кому «Золотой мяч» никогда не доставался, с Ибрахимовичем — по крайней мере если не выходить за рамки минувшей четверти века — конкурировал бы разве что Дэвид Бекхем. Как, кстати, и в рейтинге самых обожаемых болельщиками футболистов.

Штука в том, что Златан Ибрахимович — это история не совсем про титулы.

И даже не про статистику, хотя с ней у Ибрахимовича все в полном порядке: в профессиональной карьере он забил 573 гола, а 62 в майке сборной Швеции — между прочим, ее рекорд. Она про что-то другое. Про яркость и неординарность. Про отказ соответствовать шаблонам и рожденный им невероятный шарм. И про красоту, разумеется.

Необычность, неповторимость сына боснийского эмигранта ослепила многих, еще когда он, недавний юниор, перешел из «Мальме» в привыкший уже апгрейдить молодых вундеркиндов ради продажи в большие клубы «Аякс». Рост — под два метра, но функционал, набор качеств совершенно не соответствуют габаритам. Из таких высоченных ребят лепят таранных форвардов, а Ибрахимович брал не мощью, а техникой, а также гибкостью и тонкостью, приобретенными, видимо, во время занятий тхэквондо, иногда без проблем превращаясь из «девятки» в «десятку» — скорее плеймейкера, чем нападающего.

Дозревшего Златана Ибрахимовича «Аякс» продал в «Ювентус», в котором тот с ходу заработал приз лучшему игроку итальянского чемпионата, тогда ничуть не уступавшего в смысле возможностей английскому и испанскому, а вскоре получил неформальное признание беспрецедентным феноменом.

Ибрахимович часто забивал и часто помогал забивать партнерам. Но гораздо важнее, как он забивал и помогал забивать.

Эти его трюки — хитрые «черпачки», облетающие надежно перекрывших все подступы к вратарской соперников, голы «ножницами» из таких заковыристых положений, что на первый взгляд до мяча не добраться, мяч, отправленный в ворота «Болоньи» пяткой с лета после флангового прострела,— становились видеохитами и были поставлены на поток. И исполнял он их с одинаковой регулярностью, что в «Ювентусе», что в «Интере», подписавшем его после того, как туринцев в 2006 году на волне грандиозного коррупционного скандала выкинули из высшего дивизиона и лишили званий, что в тех знаменитых клубах, в которых он очутился позже.

Подборка сводящих с ума эффектностью и сложностью исполнения голов в исполнении Златана Ибрахимовича — это целая короткометражка, портфолио настолько объемное, что ему могут позавидовать все современные футболисты, включая Лионеля Месси и Криштиану Роналду. И выбрать наиболее эффектный и сложный невозможно. Принято выделять удар через себя метров с 25, которым Ибрахимович в 2013 году сразил наповал сборную Англии, но на самом деле вариантов масса.

И главное, что его волшебные голы, пасы и финты были чрезвычайно органичны, что ли.

Притом что Златан Ибрахимович и не старался скрыть лидерских амбиций, стремления всегда быть на авансцене, он всегда умудрялся быть командным игроком, чье неизбежное, учитывая специфику стиля и характера, перетягивание на себя коллективного одеяла коллективу не вредит.

Единственный короткий период в его биографии, когда самолюбие и себялюбие Ибрахимовича подвели его,— период пребывания в «Барселоне» у Пепа Гвардиолы, который в 2009 году вдруг решил, что его компании знаменитостей не помешает еще одна. Строго говоря, каталонский сезон у Ибрахимовича не был ужасным с точки зрения показателей (швед даже попал по его итогам в символическую сборную Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA)), но он все же смотрелся в той команде, сила которой была основана на щедрости и в которой уже был свой вожак в лице Лионеля Месси, слегка чужеродным элементом и прежний лоск утратил. А вскоре из опубликованной форвардом автобиографии все узнали о том, как он невзлюбил якобы вытеснявшего его из центра нападения на неудобную позицию Месси и якобы потакавшего капризам аргентинца Гвардиолу. Конфликт с тренером в итоге вылился в уход из «Барселоны».

Но дальше карьера вернулась в прежнее русло. Руководители «Милана», ПСЖ, «Манчестер Юнайтед» без колебаний платили серьезные деньги, чтобы перехватить Златана Ибрахимовича, и, приобретая благодаря ему лишнюю порцию интереса публики и новых поклонников, ничуть затем не жалели ни о них, ни о незадачливости в Лиге чемпионов, ни о постоянных инцидентах с участием не любившего сдерживать себя на поле, нарывавшегося на дисквалификации, разбивая насолившим ему оппонентам лбы и носы, и позволяющего себе высказывания, от которых за версту несет женоненавистничеством или даже расизмом, нападающего. Миланцы в магию Ибрахимовича верили так сильно, что рискнули повторно заключить с ним контракт в конце предыдущего десятилетия, уже после его похожего на предпенсионный — доиграть без напряга — вояж в американскую лигу, в клуб «Лос-Анджелес Гэлакси». Но возвращение в элиту на пороге пятого десятка вышло неплохим. Ибрахимович, подтверждая статус человека-парадокса, пробился в основу «Милана» и вновь заработал приглашение в сборную. А в запасе он оказался лишь в прошедшем сезоне, под занавес его решив, что надо с футболом прощаться, пусть небеса и поплачут по этому поводу.

Алексей Доспехов