«Мистер сидр» отравил всю отрасль

Затронувшее несколько регионов отравление напитком «Мистер сидр», приведшее к летальным исходам, вызвало серьезное беспокойство на рынке слабоалкогольных напитков в целом. Бизнес опасается снятия моратория на проверки, ужесточения контроля, а также снижения продаж «настоящего сидра» из-за негативного информационного фона. Часть участников рынка призывают ограничить проверки сегментом, где используется спирт, а другие — к более масштабным мерам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники Следственного комитета РФ осматривают предприятие в Красноглинском районе Самары, производившее спиртосодержащий напиток «Мистер сидр»

Фото: РИА Новости Сотрудники Следственного комитета РФ осматривают предприятие в Красноглинском районе Самары, производившее спиртосодержащий напиток «Мистер сидр»

Фото: РИА Новости

Массовое отравление напитком «Мистер сидр» может привести к снятию моратория на проверки производителей и ужесточению контроля за оборотом слабоалкогольной продукции, рассказали “Ъ” участники рынка. По словам одного из них, эти риски «серьезно тревожат бизнес». Тема вызвала беспокойство и в Росалкогольрегулировании (РАР), добавляет другой собеседник “Ъ” на потребительском рынке.

К вечеру 5 июня стало известно о массовом отравлении в Ульяновской, Самарской, Нижегородской областях и Удмуртии, вызванном, по предварительным данным, напитком «Мистер сидр», выпущенным ООО «Анди» в Самарской области. Несколько случаев закончились летальным исходом.

Как уточнил губернатор Ульяновской области Алексей Русских, «Мистер сидр» поставлялся в кегах объемом 30 л и продавался на разлив. Власти региона рекомендовали бизнесу приостановить реализацию сидра. Также господин Русских предложил руководителям муниципалитетов организовать профилактические рейды по всем пунктам продажи алкоголя с привлечением сотрудников МВД.

РАР объявило о блокировке оборота продукции ООО «Анди» на всей территории страны. В Роспотребнадзоре сообщили “Ъ”, что принимают меры по выявлению и изъятию продукции из оборота. А Следственный комитет России заявил, что в рамках расследования уголовного дела задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области.

Замглавы общественного совета при Роспотребнадзоре, глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов сообщил, что цифровая маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах, ставшая обязательной с 1 апреля этого года, на напиток «Мистер сидр» нанесена не была.

«Мы призываем власти отменить мораторий на проверки на потребительском рынке и усилить контроль за соблюдением производителями требований к маркировке и реализации неучтенной продукции»,— заявил господин Павлов.

Ранее с просьбой начать проверки соблюдения участниками оборота пива и слабоалкогольных напитков в кегах законодательства о маркировке к главе РАР Игорю Алешину обращался член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский. В РАР тогда заявили, что возможности по проведению надзорных мероприятий ограничены мораторием на плановые проверки. Копия письма и ответа службы есть у “Ъ”. В РАР напомнили, что вопросы госполитики на рынке находятся в ведении Минфина, а полученные предложения по усилению контроля не прокомментировали. В Минфине на вопросы “Ъ” не ответили.

Независимый эксперт Алексей Небольсин говорит, что «Анди» выпускало «Мистер сидр» как «напиток пивной осветленный фильтрованный яблочный», но никакого отношения ни к пивному напитку, ни к сидру продукция не имеет, и случившееся грозит ущербом для имиджа сразу двух категорий. По его словам, «Анди» по факту выпускает слабоалкогольные коктейли под видом пивных напитков под названиями «Виски-кола», «Бабл Гам», «Ром-кола» и в 2022 году выпустило 16 тыс. л такой продукции.

Вероятнее всего, к отравлению привело наличие в напитке метанола, считают собеседники “Ъ” на рынке. Как отмечает президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев, в России есть три категории спирта с различным качеством регулирования. Оборот этанола жестко контролируется на всех этапах и облагается акцизом, медицинский спирт продается без акциза, и объем его производства в четыре раза превышает потребности медицины, плохо поставлен и контроль за перевозками метанола, рассказывает он.

Основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин говорит, что работающие в нелегальном поле предприятия, как правило, остаются вне поля зрения регуляторов, что и произошло в данном случае.

А ужесточение контроля за производством и реализацией продукции может негативно отразиться на добросовестных игроках, указывает он. Кроме того, добавляет господин Желагин, массовое отравление суррогатом может негативно сказаться и на продажах настоящего сидра.

По данным NielsenIQ, за апрель 2022 года — апрель 2023 года продажи сидра выросли на 35,7% в объеме и на 43,8% в деньгах. Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз считает, что снижение спроса может растянуться примерно на месяц.

Игорь Алешин, руководитель Росалкогольрегулирования, в интервью «Российской газете» в марте 2023 года: «Есть оценка, что нелегального алкоголя на рынке около 20–25%».

Исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП; включает Ab InBev Efes, «Балтику» и «Объединенные пивоварни Хейнекен») Вячеслав Мамонтов считает, что ситуация стала возможной и потому, что пивной рынок искусственно разделен на «пиво» и «пивные напитки», чем пользуются недобросовестные производители, маскируя продукцию под эту категорию для уплаты меньшего акциза. В АПП выступают за усиление контроля за сегментами рынка, в которых сосредоточены распространители нелегальной продукции, за счет установки счетчиков на линиях разлива всех производителей, усиления контроля за точками продаж и адресных проверок в сегменте. Алексей Небольсин подчеркивает, что проверки нужны только в сегменте, где используется спирт, не применяющийся для выпуска пива и сидра.

Анатолий Костырев