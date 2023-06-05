«Мистер сидр» отравил всю отрасль

Затронувшее несколько регионов отравление напитком «Мистер сидр», приведшее к летальным исходам, вызвало серьезное беспокойство на рынке слабоалкогольных напитков в целом. Бизнес опасается снятия моратория на проверки, ужесточения контроля, а также снижения продаж «настоящего сидра» из-за негативного информационного фона. Часть участников рынка призывают ограничить проверки сегментом, где используется спирт, а другие — к более масштабным мерам.
Сотрудники Следственного комитета РФ осматривают предприятие в Красноглинском районе Самары, производившее спиртосодержащий напиток «Мистер сидр»
Фото: РИА Новости
Массовое отравление напитком «Мистер сидр» может привести к снятию моратория на проверки производителей и ужесточению контроля за оборотом слабоалкогольной продукции, рассказали “Ъ” участники рынка. По словам одного из них, эти риски «серьезно тревожат бизнес». Тема вызвала беспокойство и в Росалкогольрегулировании (РАР), добавляет другой собеседник “Ъ” на потребительском рынке.
К вечеру 5 июня стало известно о массовом отравлении в Ульяновской, Самарской, Нижегородской областях и Удмуртии, вызванном, по предварительным данным, напитком «Мистер сидр», выпущенным ООО «Анди» в Самарской области. Несколько случаев закончились летальным исходом.
Как уточнил губернатор Ульяновской области Алексей Русских, «Мистер сидр» поставлялся в кегах объемом 30 л и продавался на разлив. Власти региона рекомендовали бизнесу приостановить реализацию сидра. Также господин Русских предложил руководителям муниципалитетов организовать профилактические рейды по всем пунктам продажи алкоголя с привлечением сотрудников МВД.
РАР объявило о блокировке оборота продукции ООО «Анди» на всей территории страны. В Роспотребнадзоре сообщили “Ъ”, что принимают меры по выявлению и изъятию продукции из оборота. А Следственный комитет России заявил, что в рамках расследования уголовного дела задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области.
Замглавы общественного совета при Роспотребнадзоре, глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов сообщил, что цифровая маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах, ставшая обязательной с 1 апреля этого года, на напиток «Мистер сидр» нанесена не была.
«Мы призываем власти отменить мораторий на проверки на потребительском рынке и усилить контроль за соблюдением производителями требований к маркировке и реализации неучтенной продукции»,— заявил господин Павлов.
Ранее с просьбой начать проверки соблюдения участниками оборота пива и слабоалкогольных напитков в кегах законодательства о маркировке к главе РАР Игорю Алешину обращался член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский. В РАР тогда заявили, что возможности по проведению надзорных мероприятий ограничены мораторием на плановые проверки. Копия письма и ответа службы есть у “Ъ”. В РАР напомнили, что вопросы госполитики на рынке находятся в ведении Минфина, а полученные предложения по усилению контроля не прокомментировали. В Минфине на вопросы “Ъ” не ответили.
Независимый эксперт Алексей Небольсин говорит, что «Анди» выпускало «Мистер сидр» как «напиток пивной осветленный фильтрованный яблочный», но никакого отношения ни к пивному напитку, ни к сидру продукция не имеет, и случившееся грозит ущербом для имиджа сразу двух категорий. По его словам, «Анди» по факту выпускает слабоалкогольные коктейли под видом пивных напитков под названиями «Виски-кола», «Бабл Гам», «Ром-кола» и в 2022 году выпустило 16 тыс. л такой продукции.
Вероятнее всего, к отравлению привело наличие в напитке метанола, считают собеседники “Ъ” на рынке. Как отмечает президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев, в России есть три категории спирта с различным качеством регулирования. Оборот этанола жестко контролируется на всех этапах и облагается акцизом, медицинский спирт продается без акциза, и объем его производства в четыре раза превышает потребности медицины, плохо поставлен и контроль за перевозками метанола, рассказывает он.
Основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин говорит, что работающие в нелегальном поле предприятия, как правило, остаются вне поля зрения регуляторов, что и произошло в данном случае.
А ужесточение контроля за производством и реализацией продукции может негативно отразиться на добросовестных игроках, указывает он. Кроме того, добавляет господин Желагин, массовое отравление суррогатом может негативно сказаться и на продажах настоящего сидра.
По данным NielsenIQ, за апрель 2022 года — апрель 2023 года продажи сидра выросли на 35,7% в объеме и на 43,8% в деньгах. Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз считает, что снижение спроса может растянуться примерно на месяц.
Игорь Алешин, руководитель Росалкогольрегулирования, в интервью «Российской газете» в марте 2023 года:
«Есть оценка, что нелегального алкоголя на рынке около 20–25%».
Исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП; включает Ab InBev Efes, «Балтику» и «Объединенные пивоварни Хейнекен») Вячеслав Мамонтов считает, что ситуация стала возможной и потому, что пивной рынок искусственно разделен на «пиво» и «пивные напитки», чем пользуются недобросовестные производители, маскируя продукцию под эту категорию для уплаты меньшего акциза. В АПП выступают за усиление контроля за сегментами рынка, в которых сосредоточены распространители нелегальной продукции, за счет установки счетчиков на линиях разлива всех производителей, усиления контроля за точками продаж и адресных проверок в сегменте. Алексей Небольсин подчеркивает, что проверки нужны только в сегменте, где используется спирт, не применяющийся для выпуска пива и сидра.
Массовые отравления суррогатным алкоголем в России
В Ульяновской и Самарской областях, а также в Удмуртии произошло массовое отравление сидром, 18 человек скончались. Крупнейшие случаи отравления суррогатным алкоголем в России — в справке «Ъ».
В 1994 году на железнодорожную станцию Сызрань (Самарская область) доставили цистерну с маркировкой «Осторожно, яд». По документам она проходила как порожняя. Но работники станции обнаружили на дне около 300 л жидкости со спиртовым запахом и решили разлить ее по канистрам, унести домой и выпить. В результате 20 человек погибли, а еще 44 человека пострадали.
В период с 26 октября по 14 ноября 2005 года 34 жителя Магадана скончались после употребления метилового спирта, содержащегося в кустарно изготовленных спиртных напитках. Большинство погибших были безработными в возрасте от 45 до 60 лет. По данным следствия, шестеро жителей города использовали техническую жидкость «Метелица» для создания суррогата, который затем продавался или обменивался на металлолом и стеклопосуду.
17 марта 2014 года в Забайкалье в селе Красный Великан 44 человека отравились спиртосодержащей жидкостью в пластиковых бутылках с надписью «Олень». В результате 14 человек погибли. Около 30 литров этой жидкости было изъято сотрудниками полиции у одного из жителей села.
19 ноября 2015 года в Красноярске было зафиксировано массовое отравление суррогатным алкоголем, купленным через интернет. В больницу попали 47 человек, 14 погибли.
17–26 декабря 2016 года в результате отравления спиртосодержащим средством «Боярышник» в Иркутске 76 человек погибли, 123 пострадали. Это стало крупнейшим подобным ЧП в истории современной России по числу жертв. В 2020 году Ленинский суд города приговорил семерых обвиняемых по делу об отравлении людей спиртосодержащей жидкостью «Боярышник» к срокам от семи до девяти лет колонии общего режима.
Осенью 2021 года в Оренбургской области произошло массовое отравление метанолом. По данным СКР, с 6 по 18 октября после употребления суррогата пострадали 64 жителя в семи населенных пунктах региона, 35 из них скончались.
В конце декабря 2021-го — начале января 2022 года в Ханты-Мансийском автономном округе от отравления суррогатным алкоголем умерли 12 человек. По версии следствия, в конце 2021 года несколько жителей поселка Унъюган в магазине приобрели нелицензионный спирт. В марте 2023-го хозяин магазина был приговорен к шести годам лишения свободы.