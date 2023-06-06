Небратская ГЭС

Разрушение плотины Каховской ГЭС спровоцировало масштабные затопления территорий вдоль Днепра в Херсонской области, эвакуацию местных жителей, проблемы с водо- и энергоснабжением, нанесло ущерб экологии, а также создало угрозу безопасности Запорожской АЭС. Россия и Украина обвиняют в подрыве дамбы друг друга, однако многие эксперты полагают, что никакого подрыва не было — плотина могла рухнуть из-за того, что ранее поврежденные в результате обстрелов конструкции не выдержали напора воды. Теперь сторонам конфликта приходится заниматься срочной эвакуацией населения из затопленных водой районов. С военной же точки зрения наводнение не дает преимуществ ни России, ни Украине: оно задержит на какой-то срок возможное украинское наступление на этом участке, но одновременно может смыть российские оборонительные сооружения. В итоге случившееся вносит в конфликт дополнительный элемент неопределенности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прорыв каховской плотины

Фото: Reuters Прорыв каховской плотины

Фото: Reuters

Версии сходятся и расходятся

Около пяти часов утра 6 июня появились первые сообщения о подрыве Каховской ГЭС. Оперативное командование «Юг» ВСУ заявило, что «подрыв» был осуществлен военными РФ. Российский мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев поспешил все опровергнуть и назвал «бредом» новости о разрушении дамбы. По его словам, «в городе везде все тихо и спокойно». Правда, почти сразу неназванный информированный источник сообщил агентству ТАСС, что «плотина Каховской ГЭС в Херсонской области разрушилась из-за повреждений». Он же уточнил, что минувшая ночь в районе станции была тихой и «прилетов не было». После этого господин Леонтьев уже рассказывал, что «около двух часов ночи был осуществлен ряд многочисленных ударов по Каховской ГЭС, которые разрушили задвижки».

Президент Украины Владимир Зеленский между тем уже созывал срочное заседание Совета по национальной безопасности и обороне. По словам украинского лидера, взорвать станцию «как-то извне — обстрелами — физически нереально». Поэтому, уверен он, в произошедшем виновата российская сторона.

Западные союзники Киева версию господина Зеленского с готовностью поддержали.

Председатель Евросовета Шарль Мишель признался, что «шокирован беспрецедентной атакой на дамбу», и заверил, что ЕС будет «привлекать к ответственности Россию и ее марионеток».

Ответственность на РФ оперативно возложили также генсек НАТО Йенс Столтенберг и канцлер Германии Олаф Шольц. Немецкий лидер счел произошедшее «новым измерением» конфликта. На этом фоне максимально осторожно прозвучало вечернее заявление Белого дома: в Вашингтоне признали, что не могут подтвердить причастность РФ к произошедшему.

В Москве все обвинения категорически отвергли. «Мы официально заявляем: здесь однозначно речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны, которая была спланирована и осуществлена по приказу, поступившему из Киева, от киевского режима. И всю ответственность за все последствия должен нести киевский режим»,— заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, «диверсия потенциально может повлечь очень тяжелые последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, экологические последствия и последствия иного характера, которые еще предстоит установить». Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте — именно так ведомство охарактеризовало произошедшее на плотине Каховской ГЭС.

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Между тем независимые наблюдатели выдвинули третью версию случившегося. В частности, журналисты The Washington Post и Financial Times Эван Хилл и Кристофер Миллер обратили внимание на то, что на недавних снимках плотины и шлюзовых ворот видны повреждения.

Часть специалистов считает, что причина непосредственного разрушения дамбы 6 июня — вовсе не в конкретном «подрыве» или осуществленных в этот день «массированных обстрелах», а в накопленных повреждениях, из-за которых конструкция ГЭС не выдержала напора воды.

Такая версия не нашла отклика у официальных лиц ни в России, ни на Западе или Украине. Все чиновники сошлись на том, что речь идет именно о диверсии.

Примечательно, что большинство экспертов полагает: с военной точки зрения наводнение, охватившее обширные территории на юге вдоль Днепра, невыгодно ни России, ни Украине. Затопление, с одной стороны, в течение какого-то времени делает почти невозможным контрнаступление ВСУ на данном участке, а с другой — разрушает возведенные Россией оборонительные сооружения.

Правда, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что подрыв был выгоден все-таки Киеву. «Противник намерен перебросить подразделения и технику с Херсонского направления в район своих наступательных действий, существенно ослабив таким образом свои позиции»,— сказал господин Шойгу, пояснив, что разлив воды помешает как раз российскому наступлению. Издание Bloomberg отмечает, что наводнение позволит обеим сторонам перебросить войска на другие участки фронта — и многое будет зависеть от оперативности такой перегруппировки.

Последствия для всех

Сергей Шойгу также подчеркнул, что случившееся «будет иметь тяжелые и долговременные экологические последствия». И в этом он был вполне созвучен украинской стороне. Ущерб экологии и животному миру никто оценить сейчас не берется. Однако уже очевидно, что экосистема района катастрофы и близлежащих регионов серьезно пострадает. МИД РФ, выпуская под вечер специальное заявление, впрочем, говорил о последствиях как о уже наступивших.

«Решительно осуждаем разрушение вооруженными силами Украины Каховской ГЭС, которое привело к масштабной гуманитарной и экологической катастрофе… Колоссальный ущерб от этой диверсии киевского режима нанесен сельскому хозяйству региона и экосистеме устья Днепра»,— отметили в ведомстве, добавив, что «киевский режим… преднамеренно довел уровень воды в Каховском водохранилище до критической отметки, открыв шлюзы Днепропетровской ГЭС».

Между тем весь день 6 июня поступали сообщения об уходе под воду очередного населенного пункта на том или ином берегу Днепра.

Украинские власти заявили, что в зоне риска на правобережье находятся около 80 населенных пунктов, и объявили эвакуацию примерно 16 тыс. человек.

С левобережья эвакуация тоже началась — под аккомпанемент успокоительных заявлений местных начальников. Так, российский врио главы Херсонской области Владимир Сальдо на фоне затопленной Новой Каховки отмечал, что «люди спокойно двигаются по улицам, работают автозаправки, работают некоторые магазины, работают даже предприятия». По его мнению, разрушение дамбы «привело к стоку вниз по Днепру большого, но не критичного объема воды». «Не потребуется даже крупная эвакуация людей. Большинство жителей остаются на своих местах, хотя транспорт для них отправлен»,— говорил господин Сальдо.

Впрочем, во второй половине дня уже Владимир Леонтьев сообщал, что только из Новой Каховки на 15:00 эвакуировали 900 человек. А председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко признался: «Самая сложная ситуация сейчас в Алешках. Город затоплен почти полностью… Эвакуация людей из затопленных Алешек возможна только на спецтехнике».

Тем временем, пока в эпицентре катастрофы имеет место переизбыток воды, в близлежащих регионах прогнозируют ее нехватку.

Из-за разрушения дамбы падает уровень воды выше по течению Днепра и в Каховском водохранилище. В украинском Кривом Роге уже наблюдались проблемы с подачей воды в дома, а также ажиотажный спрос на бутилированную воду. В регионе ввели ограничения на потребление воды для промышленных предприятий, а также снижение давления в трубах для водоснабжения в ночные часы.

Все тот же Владимир Леонтьев предрек проблемы с обеспечением водой и Крыма. Глава полуострова Сергей Аксенов поспешил заверить, что «угрозы подтопления» нет, однако «есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть». «Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15–20%, на данный момент имеют около 80% наполнения. Питьевой воды более чем достаточно. Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале. В ближайшие дни будет понятна динамика и возможные риски»,— отметил господин Аксенов.

На полуострове считают: если ситуация пойдет по самому негативному сценарию и подача воды в Крым прекратится, как во время водной блокады, канал, скорее всего, снова начнут использовать для переброски воды из горных водохранилищ в восточную часть полуострова и для транспортировки питьевой воды из подземных водозаборов на Керченский полуостров и в Феодосию. Вернутся ли к дорогостоящим проектам по строительству опреснителей морской воды, местные чиновники пока не берутся судить. Как заявил “Ъ” источник в Совете министров региона, это во многом зависит от экономических возможностей государства, которые за последние полтора года объективно ухудшились, а также от развития ситуации на фронте.

В любом случае, отметил собеседник “Ъ”, агропромышленный комплекс Крыма вновь ждут непростые времена.

Сельское хозяйство опять рискует остаться без влагозависимых культур, с большими потерями в рыбной отрасли и животноводстве, а также в сфере производства кормов.

Территории, оказавшиеся в зоне затопления, впрочем, тоже рискуют в итоге столкнуться с нехваткой воды — во всяком случае, питьевой. По словам замглавы российской администрации Новой Каховки Сергея Дмитриева, в городе «подтоплено кладбище, что приведет к серьезному, большому заражению воды и создаст очень большие трудности именно для гражданского населения». Сколько таких кладбищ оказалось на пути стихии, никто пока не подсчитывал.

Разбираться с произошедшим Россия и Украина решили и на международном уровне, параллельно запросив заседание Совбеза ООН.

Подмоченная АЭС

Новость о разрушении плотины Каховской ГЭС сразу вызвала вопросы с точки зрения безопасности расположенной неподалеку Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Она с осени 2022 года не вырабатывает электроэнергию, но реакторы и другое оборудование все равно необходимо охлаждать. Основной источник «внешней воды» для ЗАЭС — собственный пруд-охладитель, который соединен с Каховским водохранилищем продувочным каналом для циркуляции воды и наполнения.

Директор ЗАЭС Юрий Черничук во вторник утром заявил, что на данный момент угроз безопасности Запорожской АЭС нет.

«Пять блоков находятся в состоянии холодный останов, один — в состоянии горячий останов. Уровень воды в пруду-охладителе не изменился и составляет 16,67 м»,— уточнил он. По словам господина Черничука, вода, охлаждающая бассейны выдержки отработанного ядерного топлива,— это замкнутый контур, который не имеет непосредственного контакта с окружающей средой и водой Каховского водохранилища. Система же отвода тепла к конечному поглотителю может пополняться как водой Каховского водохранилища, так и несколькими альтернативными источниками. «Ситуация контролируется персоналом атомной станции»,— заверил Юрий Черничук.

Напомним, Запорожской АЭС даже после того, как она в марте 2022 года была взята под контроль российскими силами, еще полгода продолжал управлять украинский «Энергоатом». Но после объявления о присоединении Запорожской области к России в сентябре 2022 года станция была передана в собственность РФ, с тех пор ею управляет новая дочерняя компания «Росэнергоатома» (входит в состав госкорпорации «Росатом»). Бывшего гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова выдворили на территорию Украины: по версии российской стороны, он сотрудничал с украинскими спецслужбами. В конце ноября новым гендиректором был назначен бывший главный инженер ЗАЭС Юрий Черничук.

В украинском «Энергоатоме» во вторник утром также не стали драматизировать ситуацию. Там предупредили, что прорыв плотины «может иметь отрицательные последствия для ЗАЭС», поскольку вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подкормку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. Но добавили, что пока «ситуация контролируется». «Мы не оцениваем эту ситуацию как критическую, поскольку станция имеет собственный пруд-охладитель, отделенный от Каховского водохранилища»,— сказал позже украинским СМИ глава «Энергоатома» Петр Котин. Он также уточнил, что возможность снижения уровня воды в Каховском водохранилище была предусмотрена во время строительства ЗАЭС: «Существует разработанный перечень мер на случай, если уровень воды в Каховском водохранилище будет падать. У персонала станции есть инструкции, как действовать, чтобы гарантировать ее безопасность».

Проектировщики ЗАЭС предусматривали различные сценарии и учитывали возможную аварию на плотине Каховской ГЭС, поэтому у станции есть несколько источников «внешней воды» для отвода остаточного тепла от реакторов, отметил в беседе с “Ъ” директор АНО «Атоминфо-центр» Александр Уваров.

В частности, у ЗАЭС есть брызгальные бассейны, градирни, а также предусмотрена возможность забора воды из артезианских скважин, перечисляет эксперт.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во вторник тоже заявил, что, по оценке его специалистов, «непосредственного риска для безопасности станции нет». По его словам, если уровень воды в Каховском водохранилище упадет ниже 12,7 м, то откачка воды из него для нужд ЗАЭС станет невозможна, однако на данный момент это не критично. «Поскольку реакторы были остановлены еще несколько месяцев назад, предполагается, что пруда-охладителя будет достаточно, чтобы обеспечить ЗАЭС водой для охлаждения в течение нескольких месяцев»,— сказал глава МАГАТЭ. Ожидается, что на следующей неделе Рафаэль Гросси лично посетит ЗАЭС, чтобы оценить ситуацию.

Алексей Забродин, Полина Смертина, Елена Черненко; Александр Дремлюгин, Симферополь