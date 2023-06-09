Лихие курсовые

В Госдуме предлагают обязать образовательные онлайн-платформы лицензировать курсы дополнительного профессионального образования (ДПО). По замыслу депутатов, Рособрнадзор и Росаккредитация будут привлекать для проверки содержания учебных программ отраслевые вузы. Высшие образовательные заведения зачастую сами предлагают программы ДПО, поэтому участники рынка сомневаются в их объективности и опасаются, что реализация идеи повлияет на стоимость и скорость запуска курсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Комитет Госдумы по информполитике, связи и IT разрабатывает нормативный механизм, который обяжет образовательные онлайн-платформы сертифицировать свои курсы, рассказал “Ъ” глава этого комитета Александр Хинштейн: «Речь идет о дополнительных проверках непосредственно онлайн-программ, которые преподаются в рамках дополнительного профессионального образования». Сегодня законодательство предполагает только лицензирование онлайн-площадок в региональном минобрнауки, дальше происходит согласование программ, но «анализ учебного содержания никто не проводит», утверждает господин Хинштейн.

Комитет предлагает через Рособрнадзор и Росаккредитацию привлекать отраслевые вузы проводить сертификацию программ ДПО. «Сейчас в интернете существует большое количество онлайн-курсов, которые явно не соответствуют образовательным стандартам и вызывают большие сомнения в качестве»,— подчеркнул депутат. Он полагает, что дополнительный фильтр в виде отраслевых вузов позволит сделать онлайн-курсы качественными. Рособрнадзор не ответил “Ъ”.

Дополнительное профессиональное образование можно получить только на основе уже имеющегося высшего образования. Образовательная организация, разрабатывающая курс, обязательно должна быть сертифицирована. Кроме того, согласно приказу Минобрнауки №499, после окончания ДПО участник получает диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации.

Например, Skillfactory совместно с МФТИ запустили ДПО по обучению специалистов Data Science с выдачей диплома от двух организаций. К ДПО не относятся языковые курсы, кроме тех случаев, когда слушатель получает диплом о переподготовке на переводчика или удостоверение о повышении квалификации по этой специальности. В Skyeng подтверждают, что рынок ДПО в последнее время «наводнился большим количеством курсов, которые сложно назвать качественными».

С точки зрения наведения порядка такая мера будет полезной, полагает исполнительный директор компании Рустам Айнетдинов: «Однако в текущем виде инициатива увеличит стоимость ДПО, а не уберет с рынка низкокачественные продукты».

В случае принятия инициативы ДПО будет сложнее адаптироваться под актуальные запросы рынка, считает GR-директор образовательной платформы «Нетология» Валентина Куренкова. В качестве примера она приводит курс по обучению инструментам работы с нейронными сетями: «Многие образовательные платформы уже имеют такие курсы и готовят необходимых для IT-компаний специалистов. Но в случае вступления предложенных изменений в силу быстро запускать программы не получится». В «Яндекс Практикуме», Skillfactory, Skillbox и GeekBrains отказались от комментариев.

Меры по лицензированию онлайн-курсов ДПО могут «сильно ударить по отрасли, которая все еще восстанавливается после 2022 года», считает собеседник “Ъ” в сегменте онлайн-образования: «Онлайн-платформы действительно выпускают много курсов — коллеги тестируют гипотезы, выводят на рынок частично готовые и тестовые продукты. Никакая бюрократическая структура такой темп выдержать не может». Следовательно, полагает источник “Ъ”, число новых курсов резко сократится.

Кроме того, многие университеты и техникумы сами предлагают программы ДПО, поэтому онлайн-платформы с ними конкурируют, отмечает основатель школы инженерных профессий Fine Start Александр Федоров: «С этой точки зрения инициатива не поможет развитию частных образовательных учреждений, ведь сложно рассчитывать на объективную оценку твоего продукта конкурентом».

Юлия Юрасова, Никита Королев