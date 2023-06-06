Кашляли на триллионы

В 2022 году экономический ущерб РФ от СOVID-19 составил более 1,6 трлн руб., или почти 1% ВВП страны. Эта цифра включает как медицинские расходы, так и потери экономики из-за болезней и смертей работников. По итогам года коронавирус оказался самым «дорогим» заболеванием среди инфекционных болезней, «стоимость» которых для экономики рассчитывает Роспотребнадзор. Для сравнения, экономический ущерб от всех остальных болезней, исключая хронические, составил около 1,4 трлн руб. Накопленные же экономические потери РФ с начала пандемии в 2020 году служба оценила минимум в 3,6 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роспотребнадзор оценил стоимость ковидной остановки экономики РФ как минимум в 1% ВВП в год

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Роспотребнадзор оценил стоимость ковидной остановки экономики РФ как минимум в 1% ВВП в год

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Экономический ущерб РФ от пандемии коронавируса в 2020–2022 годах составил свыше 3,6 трлн руб., следует из доклада Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2022 году». Показатель в разы превышает общий ущерб от остальных инфекционных заболеваний за тот же период. Как следует из доклада, согласно методике Роспотребнадзора, экономический ущерб от заболевания состоит из двух составляющих — это прямые медицинские расходы (траты на медобслуживание пациентов во время заболевания) и непрямые потери экономики (от выбытия пациента из трудовых отношений на время болезни и в связи со смертью в трудоспособном возрасте).

Как отмечается в докладе, по итогам 2022 года прямые медицинские расходы на лечение COVID-19 могли составить от 760 млрд до 1,35 трлн руб. Первую сумму насчитали в ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора — она учитывает не только абсолютное число случаев COVID-19, но и их распределение по степеням тяжести и разную стоимость лечения. Вторая оценка — данные Федерального фонда обязательного медицинского страхования о средней стоимости одного законченного случая COVID-19. Называя эти цифры «значениями одного порядка», Роспотребнадзор предлагает «среднюю оценку» прямых медицинских расходов в 1,1 трлн руб. Что касается непрямых экономических потерь, то, как отмечает Роспотребнадзор, ведомство может оценить только потери лет жизни в случае смерти в трудоспособном возрасте, и этот показатель дает оценку не менее чем в 0,5 трлн руб. Рассчитать потери рабочего времени во время заболевания ведомство не может из-за недостаточного объема опубликованных данных. Таким образом, в 2022 году экономические потери РФ из-за коронавируса составили по нижней планке 1,6 трлн руб., или около 1% ВВП. Таким образом, по данным Роспотребнадзора, ущерб от ковида в 2022 году превысил аналогичный показатель для 36 инфекционных заболеваний, в числе которых ВИЧ, гепатит С, туберкулез и грипп. В сумме прямые и непрямые экономические потери от этих заболеваний составили 1,4 трлн руб. Наибольшая доля расходов пришлась на инфекции верхних дыхательных путей (935 млрд руб.), наименьшая — на брюшной тиф (839 млн руб.).

Ранее Роспотребнадзор давал оценку экономических потерь страны из-за пандемии коронавируса и по итогам 2020 года — около 1 трлн руб. (также около 1% ВВП в 2020 году). Хотя ведомство не публиковало отчет с оценками за 2021 год, можно предположить, что объем экономического ущерба за этот период ближе к оценкам 2022 года: заболеваемость более тяжелыми формами коронавируса в 2021 году была выше, чем в 2022 году, что должно было увеличивать объем расходов на лечение, однако основные расходы на медицинскую инфраструктуру пришлись на 2020 год.

Как отмечает старший преподаватель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Ксения Бондаренко, оценку Роспотребнадзора можно считать минимальной, так как при расчете непрямых потерь также необходимо учитывать и снижение объема потребления заболевшим, и последствия его болезни в виде инвалидности. Отметим, что сопоставимых данных для мировой экономики пока еще нет — учет экономических потерь по схожей формуле не входит в перечень индикаторов Всемирного банка или Международного валютного фонда (МВФ). В то же время если речь идет о потерях в приросте экономики, то они, по мнению МВФ, к концу 2024 года составят около $13,8 трлн.

Анастасия Мануйлова