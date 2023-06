Честное королевское

Британский принц Гарри стал первым со времен королевы Виктории членом королевской семьи, давшим показания в суде. Произошло это в ходе разбирательства иска к издательской группе Mirror Group Newspapers, которая обвиняется во взломе сотовых телефонов знаменитостей, в том числе и самого принца. По мнению Гарри, такое незаконное вмешательство нанесло ущерб его семье и внесло разлад в его отношения со старшим братом — принцем Уильямом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Принц Гарри (слева)

Фото: Hannah McKay, Reuters Принц Гарри (слева)

Фото: Hannah McKay, Reuters

Главным сегодняшним событием в столице Великобритании стало очередное заседание Высокого суда Лондона по иску более 100 знаменитостей, включая принца Гарри, герцога Сассекского, к издателю трех британских таблоидов — The Daily Mirror, The Sunday Mirror и The Sunday People. Судебный процесс по этому делу начался еще в мае, однако особенным сегодняшнее заседание суда делает присутствие на нем самого принца.

В своих показаниях принц Гарри заявил, что «руки некоторых редакторов и журналистов обагрены кровью», имея в виду то, насколько далеко некоторые британские таблоиды заходят в сборе информации о нем и других известных лицах. Известно, что он винит именно журналистов в смерти своей матери.

В ходе заседания принц подтвердил ранее высказывавшиеся его адвокатами обвинения в том, что преступные действия журналистов, в частности, привели к разрыву отношений с первой его подругой — Челси Дэви, которую он «безумно любил».

По его словам, круг их общих друзей становился все уже и уже из-за подозрений, что кто-то из них сливает информацию прессе. Закончилось все тем, что госпожа Дэви не выдержала постоянного внимания бульварной прессы и рассталась с принцем. Кроме того, публикации, основанные на перехваченных телефонных разговорах и текстовых сообщениях, привели к охлаждению отношений принца Гарри с членами семьи и особенно с братом — принцем Уильямом, ныне являющимся наследником британского престола.

Сторона истца считает, кроме того, что помимо телефона самого принца Гарри в свое время были взломаны и телефоны членов его семьи, в том числе принцессы Дианы.

По словам одного из адвокатов, Дэвида Шерборна, принц был объектом слежки и преследования со стороны журналистов Daily Mirror «с того времени, когда он был еще мальчишкой». Как цитирует его газета The Times, письма, которые отправляли друг другу принцесса Диана и ее друг Майкл Бэрримор относительно «крайне личных встреч», показывают, что и их телефоны также были взломаны по заданию таблоида. Представители издательской группы отрицают все обвинения.

История со взломом телефонов принца Гарри и других истцов по делу — не первая в своем роде. Громкий скандал разразился в 2002 году, когда вся страна следила за судьбой Милли Доулер, девочки, похищенной и позднее найденной убитой. Тогда выяснилось, в частности, что принадлежавшая Руперту Мердоку газета The News of the World взломала телефон девочки. В результате скандала некогда самая читаемая воскресная газета Британии была закрыта, а ее руководство отправлено под суд.

Что же касается монархов и членов королевской семьи, то они редко появляются в суде. Карл I предстал перед судом парламента в 1649 году после поражения в гражданской войне. Его приговорили к смерти и казнили. Он, впрочем, не признавал того суда и не давал показаний. Чаще всего в суде появлялся принц Альберт, сын королевы Виктории, ставший потом королем Эдуардом VII. Принц Альберт вел довольно энергичный образ жизни и, как отмечают историки, участвовал в судебных заседаниях, касавшихся секса, развода и разного рода азартных игр.

Наиболее известным случаем было участие принца Альберта в качестве свидетеля в процессе над его другом — Уильямом Гордоном-Каммингом, обвиненным в игре в баккара (тогда эта игра была под запретом).

Мир узнавал о процессе и об игровых пристрастиях будущего короля из ежедневных сообщений американской The New York Times (британские газеты освещали событие куда скромнее). Именно корреспондент NYT, описывая дачу принцем Альбертом показаний, отметил, что его 20-минутное выступление было крайне неубедительным. «Наследник престола был определенно нервозен. Он постоянно менял позу и, казалось, не имел возможности спокойно держать руки». Это произошло в 1891 году. С тех пор и до сегодняшнего дня членам королевской семьи не приходилось давать показаний в суде.

Андрей Келекеев