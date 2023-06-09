Ключевая ставка осталась при своих

Центробанк сегодня шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых — при этом сигнал относительно дальнейших решений ужесточен: ЦБ «допускает возможность» повышения показателя на ближайших заседаниях. Связано это с усилением инфляционного давления и еще большим смещением баланса рисков в сторону проинфляционных. В то же время экономическая активность растет быстрее, чем ЦБ ожидал в апреле, что отражает активное восстановление внутреннего спроса, значительный вклад в который обеспечен госинвестициями.

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Банк России, как и ожидали аналитики, сегодня на заседании совета директоров принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% годовых — показатель не меняется с сентября 2022 года. Как отмечается в сообщении регулятора, годовая инфляция перешла к росту — по оценке на 5 июня она ускорилась до 2,6% после 2,3% в апреле. В пересчете на год текущие темпы прироста цен оцениваются примерно 4%.

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Такое ускорение связано с восстановлением потребительского спроса и постепенным переносом в цены произошедшего с начала 2023 года ослабления рубля, при этом, отмечает ЦБ, «рост инфляционного давления проявляется по все более широкому кругу товаров и услуг». По итогам года показатель прогнозируется на уровне 4,5–6,5% — к целевым 4%, ожидает Банк России, инфляция вернется в 2024 году.

Баланс рисков в среднесрочной перспективе еще сильнее смещается в сторону проинфляционных — они связаны, в частности, со значительной нехваткой рабочей силы в ряде отраслей, что может привести к отставанию роста производительности труда от роста реальных зарплат, а также ускорением бюджетных расходов и влиянием внешних условий, например, усиление санкций может ослабить спрос на российские экспортные товары, что окажет проинфляционное влияние через валютный курс.

Дополнительным проинфляционным риском в этой связи ЦБ считает «высокие и незаякоренные инфляционные ожидания», особенно чувствительные к курсовым колебаниям,— в этих условиях перенос в цены уже произошедшего с начала года ослабления рубля может оказаться более выраженным, чем ожидается в базовом сценарии.

Ценовые же ожидания — как населения, так и предприятий — остаются на повышенном уровне, хотя и носят довольно неоднородный характер.

Так, если в сельском хозяйстве наблюдается их значимое снижение в последние месяцы в силу сезонности, то в торговле и обрабатывающей промышленности они, напротив, выросли.

В то же время ЦБ отмечает более быстрые темпы роста экономической активности, чем предполагал апрельский прогноз, за счет активного восстановления внутреннего спроса, который активно поддерживается ростом госинвестиций и вносит все более значимый вклад в динамику совокупного спроса, частично замещая внешний, а также поддерживает и настроения предприятий. При этом фиксируется активный рост кредитования — как корпоративного, так и потребительского.

Сигнал относительно дальнейших действий ЦБ в отношении ключевой ставки ужесточился — если до этого регулятор заявлял о том, что будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки, то теперь «допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях» в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления «для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее». Ближайшее заседание запланировано на 21 июля.

Евгения Крючкова