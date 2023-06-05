Пейте сидр, не отходя от больницы

По распоряжению председателя СКР Александра Бастрыкина уголовное дело о массовых отравлениях в Приволжском федеральном округе, жертвами которых стали 18 человек, а еще около 50 человек оказались в больницах, передано в центральный аппарат следственного ведомства. Предполагаемый отравитель Анар Гусейнов уже задержан, а полиция и сотрудники Роспотребнадзора повсеместно изымают «Мистер Сидр», в котором предположительно оказался метиловый спирт. Между тем господин Гусейнов и раньше попадался на выпуске весьма сомнительной алкогольной продукции, которую у него просто изъяли и уничтожили.
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Анара Гусейнова в понедельник задержали сотрудники СУ СКР по Ульяновской области, возбудившие одно из нескольких в ПФО уголовных дел по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц, до десяти лет заключения).
Следователи вместе с сотрудниками полиции оперативно установили, что десятки человек стали жертвами алкоголесодержащего напитка «Мистер Сидр», который к сидру не имеет никакого отношения. Его производство было организовано господином Гусейновым в поселке Винтай Красноглинского района Самарской области, а оттуда, согласно накладным, распространялось по магазинам сетей «Территория пива» и «Бирр Хаус», а также другим точкам.
Предполагается, что в напиток вместо обычного мог быть добавлен метиловый спирт.
Впрочем, экспертизы, которые должны установить причины отравления десятков людей, еще только назначены.
Анар Гусейнов является индивидуальным предпринимателем, а также владельцем ООО «Анди», которое, согласно сведениям с ее сайта, производит «качественный разливной сидр самых разнообразных вкусов», «ищет дистрибуторов, оптовиков и крупные сетевые драфтшопы по всей территории России и Республики Казахстан».
Компания заявляет, что у нее «лучшие цены и качество на рынке России», она производит сидр с «содержанием алкоголя 4,7% и возможностью его повышения до 6%».
На самом деле, как уже установили в СКР, ни у ИП, ни у ООО не было лицензий, а о качестве напитков можно было только догадываться.
Фактически подпольные производства господина Гусейнова и раньше вызывали вопросы у силовиков. Так, по данным Арбитражного суда Самарской области, чуть больше года назад полиция Тольятти привлекала господина Гусейнова к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ, обнаружив на его складе в Самаре алкогольную продукцию без документов, подтверждающих ее легальность: сертификатов соответствия, накладных, справок к товарно-транспортным накладным по каждому наименованию продукции и проч.
Однако суд, рассматривая это дело, заменил штраф в 10 тыс. руб. на предупреждение исходя из малозначительности правонарушения и того, что господин Гусейнов, у которого изъяли и отправили на уничтожение емкости с содержанием по 30 литров сидра «Виски-кола», «Сангрия», «Пина колада», «Манго-маракуя» и «Ром-кола», и так наказан.
Теперь мягкость судебного решения и правильность действий полиции предстоит изучить главному следственному управлению СКР в Москве, в которое Александр Бастрыкин распорядился передать все уголовные дела по отравлениям сидром в ПФО.
Массовые отравления суррогатным алкоголем в России
В Ульяновской и Самарской областях, а также в Удмуртии произошло массовое отравление сидром, 18 человек скончались. Крупнейшие случаи отравления суррогатным алкоголем в России — в справке «Ъ».
В 1994 году на железнодорожную станцию Сызрань (Самарская область) доставили цистерну с маркировкой «Осторожно, яд». По документам она проходила как порожняя. Но работники станции обнаружили на дне около 300 л жидкости со спиртовым запахом и решили разлить ее по канистрам, унести домой и выпить. В результате 20 человек погибли, а еще 44 человека пострадали.
В период с 26 октября по 14 ноября 2005 года 34 жителя Магадана скончались после употребления метилового спирта, содержащегося в кустарно изготовленных спиртных напитках. Большинство погибших были безработными в возрасте от 45 до 60 лет. По данным следствия, шестеро жителей города использовали техническую жидкость «Метелица» для создания суррогата, который затем продавался или обменивался на металлолом и стеклопосуду.
17 марта 2014 года в Забайкалье в селе Красный Великан 44 человека отравились спиртосодержащей жидкостью в пластиковых бутылках с надписью «Олень». В результате 14 человек погибли. Около 30 литров этой жидкости было изъято сотрудниками полиции у одного из жителей села.
19 ноября 2015 года в Красноярске было зафиксировано массовое отравление суррогатным алкоголем, купленным через интернет. В больницу попали 47 человек, 14 погибли.
17–26 декабря 2016 года в результате отравления спиртосодержащим средством «Боярышник» в Иркутске 76 человек погибли, 123 пострадали. Это стало крупнейшим подобным ЧП в истории современной России по числу жертв. В 2020 году Ленинский суд города приговорил семерых обвиняемых по делу об отравлении людей спиртосодержащей жидкостью «Боярышник» к срокам от семи до девяти лет колонии общего режима.
Осенью 2021 года в Оренбургской области произошло массовое отравление метанолом. По данным СКР, с 6 по 18 октября после употребления суррогата пострадали 64 жителя в семи населенных пунктах региона, 35 из них скончались.
В конце декабря 2021-го — начале января 2022 года в Ханты-Мансийском автономном округе от отравления суррогатным алкоголем умерли 12 человек. По версии следствия, в конце 2021 года несколько жителей поселка Унъюган в магазине приобрели нелицензионный спирт. В марте 2023-го хозяин магазина был приговорен к шести годам лишения свободы.