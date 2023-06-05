Пейте сидр, не отходя от больницы

По распоряжению председателя СКР Александра Бастрыкина уголовное дело о массовых отравлениях в Приволжском федеральном округе, жертвами которых стали 18 человек, а еще около 50 человек оказались в больницах, передано в центральный аппарат следственного ведомства. Предполагаемый отравитель Анар Гусейнов уже задержан, а полиция и сотрудники Роспотребнадзора повсеместно изымают «Мистер Сидр», в котором предположительно оказался метиловый спирт. Между тем господин Гусейнов и раньше попадался на выпуске весьма сомнительной алкогольной продукции, которую у него просто изъяли и уничтожили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости

Анара Гусейнова в понедельник задержали сотрудники СУ СКР по Ульяновской области, возбудившие одно из нескольких в ПФО уголовных дел по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц, до десяти лет заключения).

Следователи вместе с сотрудниками полиции оперативно установили, что десятки человек стали жертвами алкоголесодержащего напитка «Мистер Сидр», который к сидру не имеет никакого отношения. Его производство было организовано господином Гусейновым в поселке Винтай Красноглинского района Самарской области, а оттуда, согласно накладным, распространялось по магазинам сетей «Территория пива» и «Бирр Хаус», а также другим точкам.

Предполагается, что в напиток вместо обычного мог быть добавлен метиловый спирт.

Впрочем, экспертизы, которые должны установить причины отравления десятков людей, еще только назначены.

Анар Гусейнов является индивидуальным предпринимателем, а также владельцем ООО «Анди», которое, согласно сведениям с ее сайта, производит «качественный разливной сидр самых разнообразных вкусов», «ищет дистрибуторов, оптовиков и крупные сетевые драфтшопы по всей территории России и Республики Казахстан».

Компания заявляет, что у нее «лучшие цены и качество на рынке России», она производит сидр с «содержанием алкоголя 4,7% и возможностью его повышения до 6%».

На самом деле, как уже установили в СКР, ни у ИП, ни у ООО не было лицензий, а о качестве напитков можно было только догадываться.

Фактически подпольные производства господина Гусейнова и раньше вызывали вопросы у силовиков. Так, по данным Арбитражного суда Самарской области, чуть больше года назад полиция Тольятти привлекала господина Гусейнова к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ, обнаружив на его складе в Самаре алкогольную продукцию без документов, подтверждающих ее легальность: сертификатов соответствия, накладных, справок к товарно-транспортным накладным по каждому наименованию продукции и проч.

Однако суд, рассматривая это дело, заменил штраф в 10 тыс. руб. на предупреждение исходя из малозначительности правонарушения и того, что господин Гусейнов, у которого изъяли и отправили на уничтожение емкости с содержанием по 30 литров сидра «Виски-кола», «Сангрия», «Пина колада», «Манго-маракуя» и «Ром-кола», и так наказан.

Теперь мягкость судебного решения и правильность действий полиции предстоит изучить главному следственному управлению СКР в Москве, в которое Александр Бастрыкин распорядился передать все уголовные дела по отравлениям сидром в ПФО.

Николай Сергеев; Сергей Титов, Ульяновск