За конфликт на Украине взялись кардинально

Папа римский отправил в Киев эмиссара для поиска путей урегулирования украинского конфликта. Ожидается, что после визита на Украину кардинал Маттео Дзуппи посетит Москву. Святой престол пополнил число игроков, пытающихся наладить диалог между враждующими сторонами. Помимо Бразилии и Китая с инициативами, похожими друг на друга, в эти дни выступили Индонезия и Камбоджа. Кроме того, в Россию и на Украину со своим мирным планом готовится отправиться африканская делегация. И пока неясно, что особенного может предложить Москве и Киеву кардинал Дзуппи. Впрочем, у него есть одно конкурентное преимущество перед другими миротворцами, а именно опыт посредничества в мирном урегулировании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кардинал Маттео Дзуппи благодаря своему опыту имеет явное конкурентное преимущество перед другими посредниками: он лично участвовал в переговорах между правительством и повстанцами в Мозамбике, завершившихся в 1992 году подписанием Римских мирных соглашений

Фото: Massimo Valicchia / NurPhoto / Getty Images Кардинал Маттео Дзуппи благодаря своему опыту имеет явное конкурентное преимущество перед другими посредниками: он лично участвовал в переговорах между правительством и повстанцами в Мозамбике, завершившихся в 1992 году подписанием Римских мирных соглашений

Фото: Massimo Valicchia / NurPhoto / Getty Images

Итальянский кардинал Маттео Дзуппи отправился с двухдневным визитом в Киев, чтобы по поручению папы римского Франциска в контактах с украинскими чиновниками выяснить перспективы урегулирования конфликта. О том, что Ватикан ведет некую непубличную работу по примирению России и Украины, стало известно в конце апреля со слов самого понтифика. В мае украинский лидер Владимир Зеленский встречался с папой римским и наверняка рассказал ему, каким видит сценарий завершения боевых действий. Вряд ли это видение чем-то сильно отличалось от того, что господин Зеленский и другие представители Киева открыто говорят, продвигая свою «формулу мира». Тем не менее Ватикан все равно направил в страну кардинала Дзуппи, чтобы «внимательно выслушать украинские власти о возможных путях достижения справедливого мира и поддержать гуманитарные жесты, которые могут способствовать ослаблению напряжения».

Примечательно, что Святой престол детали своего мирного плана держит в секрете, тем самым лишая скептиков возможности с самого начала поставить крест на папской инициативе.

Маттео Дзуппи (по совместительству еще и глава Конфедерации итальянских епископов) некоторое время назад признавался, что пока не видит возможности для посредничества в прямом смысле этого слова, но готов «сделать все», чтобы снизить напряженность. «Мы не можем наблюдать за войной, хотя бы не сказав, что мы рядом с жертвами и стремимся всеми возможными способами смягчить последствия»,— говорил кардинал Дзуппи.

В схожих выражениях миссию описывал и госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. По его словам, поездка господина Дзуппи — это попытка «улучшить климат» на «пути к миру».

Папа Франциск, которого Владимир Зеленский призвал поддержать «формулу мира», также не вдается в подробности, даже когда его напрямую об этом спрашивают. Например, в конце мая на вопрос, как Ватикан воспринимает требование Киева о полном выводе российских войск с территории Украины, глава Римской католической церкви заявил, что вопрос территорий — «политическая проблема», которую должны решить обе стороны.

Как предположило агентство Reuters, фразу о «гуманитарных жестах», фигурирующую в коротком сообщении Святого престола о визите посланника, можно считать отсылкой к просьбе Киева к Ватикану помочь с возвращением украинских детей, находящихся на территории России. Ранее уже проходила информация, что Ватикан участвует или участвовал на определенных этапах в составлении списков пленных на обмен между враждующими сторонами.

Визит Маттео Дзуппи в Киев между тем, как и все, связанное с этой мирной инициативой, начался 5 июня без широкого освещения. Даже о том, что кардинал прибыл в украинскую столицу, общественность узнала из сообщений в СМИ, а не из официальных заявлений.

Как утверждают источники в СМИ, после Киева папский посланник намерен отправиться в Москву. Правда, возможно, не сразу, а после возвращения в Ватикан и консультаций с понтификом. Об этом, в частности, в комментарии «РИА Новости» сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, поддерживающий контакт с папой римским.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков приезд Маттео Дзуппи не подтвердил, как и планы российского лидера Владимира Путина с ним встретиться. Однако и опровержением его слова назвать сложно. «Нам известно, что он отправляется сначала в Киев. Потом будем вас информировать»,— сказал господин Песков. В МИД РФ ранее положительно отзывались о планах Ватикана отправить в Россию посланника, но предупреждали, что «любые усилия на этом направлении будут иметь смысл лишь при условии учета хорошо известной принципиальной позиции России в отношении возможных мирных переговоров».

При этом подобные усилия в последнее время множатся. Пока дальше всех продвинулся Китай, чей спецпредставитель Ли Хуэй посетил Киев, Москву и ряд европейских столиц для поиска возможных сценариев мирного урегулирования. В Пекин господин Ли вернулся с выводом, что позиции сторон пока слишком далеки друг от друга, чтобы остановить боевые действия прямо сейчас. Тем не менее КНР намерена организовать вторую миротворческую миссию и обещает не отказываться от попыток убедить Россию и Украину прекратить огонь.

Ранее миротворческими мыслями с международной общественностью делился президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Его, правда, всерьез никто не воспринял, а на Западе даже сильно раскритиковали за излишне «пророссийский взгляд» на ситуацию. Но заявку на миротворчество южноамериканская страна тем не менее сделала.

На днях с предложением остановить конфликт по «корейскому сценарию» выступила Индонезия (см. “Ъ” от 5 июня). Хотя и этот план вызвал критику (прежде всего, в Киеве, где напомнили, что считают единственно приемлемым сценарием реализацию «формулы мира» господина Зеленского), индонезийских коллег поддержала Камбоджа. Вице-премьер, министр обороны страны Теа Бан заверил, что «самый правильный выбор — прекращение боевых действий и возвращение за стол переговоров».

Наконец, в течение ближайших недель в Россию и на Украину намерена приехать африканская делегация, состоящая из представителей шести стран — ЮАР, Египта, Замбии, Республики Конго, Сенегала и Уганды. Конкретные детали африканской мирной инициативы также не раскрываются, однако президент ЮАР Сирил Рамафоса подчеркивал: главная цель — «без лишнего шума» убедить Москву и Киев начать переговоры (см. “Ъ” от 19 мая).

Другими словами, все идеи по урегулированию сейчас сводятся к немедленному прекращению огня, которое без особого энтузиазма воспринимается сторонами. И в такой ситуации миссия Ватикана выглядит достаточно выигрышно.

Во-первых, никто толком не знает, в чем она состоит. Во-вторых, Святой престол не дает легковесных оценок, что самый простой способ остановить кровопролитие — это прекратить огонь и поставки вооружений в зону конфликта. И, наконец, в-третьих, у папского посланника в отличие от других новоявленных миротворцев есть реальный опыт посредничества в урегулировании конфликтов.

Маттео Дзуппи был одним из посредников во время гражданской войны в Мозамбике, длившейся с 1977 по 1992 год. Переговоры при участии итальянского священника продолжались 27 месяцев и завершились подписанием Римских мирных соглашений между повстанцами и правительством. За содействие мирному урегулированию кардинал Дзуппи был награжден званием почетного гражданина Мозамбика.

Алексей Забродин