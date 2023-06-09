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Коммерсантъ FM
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В виноградники зашла «Рота»

Дмитрий Саблин стал совладельцем винного хозяйства

У семьи депутата Госдумы, основателя ГК «Рота» Дмитрия Саблина появился проект в виноделии. Он стал совладельцем хозяйства «Вина Арпачина» в долине Дона, выпускающего вина премиум-класса из автохтонных сортов винограда. Эксперты ждут роста цен на такие вина, но отмечают текущие сложности со сбытом из-за огромного стока.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Депутат Госдумы, основатель ГК «Рота» Дмитрий Саблин и его супруга и глава совета директоров группы Алла Налча стали совладельцами винного хозяйства «Вина Арпачина», следует из ЕГРЮЛ. Они совместно получили 20% в производителе вин ООО «ЗеНа» и ООО «Центр тренинга», которое управляет магазином винодельни. Доля господина Саблина находится в доверительном управлении у ООО «Рота-Девелопмент», следует из ЕГРЮЛ.

У «Вина Арпачина» около 30 га плодоносящих виноградников на левом берегу Дона, в основном с автохтонными сортами винограда. Винодельня построена в 2018 году, рассчитана на 120 тыс. бутылок в год. На онлайн-витрине WineStyle «Вина Арпачина» стоят в диапазоне от 1,3 до 5,4 тыс. руб. за бутылку. Основной владелец винодельни — бизнесмен из Ростова-на-Дону Юрий Малик.

«Рота» занимается сельским хозяйством, управлением недвижимостью, гостиничным бизнесом. В конце 2022 года структура группы стала совладельцем сети гастрономов премиум-класса «Глобус Гурмэ», где ее партнером выступает холдинг «Синдика» сенатора Арсена Канокова.

Юрий Малик подтвердил “Ъ” факт сделки, отметив, что давно знаком с семьей Дмитрия Саблина, а «Вина Арпачина» поставлялись в рестораны и отели «Роты». Комментировать финансовые условия сделки он не стал. В «Роте» комментарий не предоставили.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев называет «Вина Арпачина» одной из лучших премиальных виноделен долины Дона. По его словам, хозяйство выпускает достаточно дорогое вино, пользующееся хорошим спросом, а на территории развивается большой туристический комплекс. Этому проекту, возможно, нужно участие нового инвестора, добавляет эксперт. Директор Всемирной организации винного туризма (GWTO) по России Леонид Попович отмечает, что сейчас туристическая часть — основной фокус для инвестиций винодельни.

Виноделие остается привлекательным бизнесом для известных инвесторов. В феврале 2023 года супруга совладельца рыбопромышленного холдинга «Океанрыбфлот» и сенатора Валерия Пономарева Екатерина Пономарева стала соучредителем хозяйства с более 170 га земли в Крымском районе Краснодарского края. А осенью 2022 года стало известно о винодельческом проекте структуры совладельца ГК «Дело» Сергея Шишкарева на 45 га в районе станицы Раевская между Новороссийском и Анапой.

По данным Росалкогольрегулирования, в январе—мае 2023 года производство тихих вин в России сократилось на 0,7%, до 11,36 млн дал год к году. Как отмечает Леонид Попович, на рынок давит огромный сток, из-за чего сети осторожно подходят к новым заказам, а у некоторых виноделов есть сложности со сбытом и освобождением емкостей, которые нужно загружать виноградом нового урожая. WineRetail оценивает объем стока в 16 млн дал, что вдвое превышает уровень прошлого года. По имеющимся у “Ъ” данным участников рынка, в январе—апреле этого года импорт тихих вин в Россию вырос на 39%, до 9,78 млн дал год к году.

По словам господина Поповича, наличие у ГК «Рота» доли в «Глобус Гурмэ» может обеспечить «Винам Арпачина» хороший канал продаж, соответствующий уровню вин хозяйства. В Ladoga считают приемлемым ценовым коридором вин долины Дона 1,3–2,3 тыс. руб. за бутылку, отмечая высокую долю ручного труда. Далее на стоимость влияют бренд, спрос, статус и мощность хозяйства, говорят там. По словам Александра Ставцева, потолок цен на вина из автохтонных сортов винограда еще не достигнут и качество таких вин продолжает прогрессировать.

Анатолий Костырев

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