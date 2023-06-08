Если вновь оказался Усс

Заксобрание Красноярского края делегировало бывшего губернатора Александра Усса в Совет федерации (СФ). Для этого коллеги по «Единой России» последовательно уступили ему два мандата: депутата заксобрания Николая Креминского и сенатора Валерия Семенова. В ходе заседания выяснилось, что вернуться в СФ спустя 21 год экс-губернатору предложил лично президент Владимир Путин, что, впрочем, не оградило его от критики со стороны некоторых депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Усс рассматривает возможность надолго остаться в Совете федерации

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Александр Усс рассматривает возможность надолго остаться в Совете федерации

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Вопрос избрания нового сенатора от заксобрания Красноярского края был рассмотрен на сессии 8 июня. Номинировала Александра Усса на эту должность «Единая Россия» (ЕР).

Александр Усс — ветеран красноярской политики, ранее дважды заседавший в Совфеде. В 1993 году он прошел в верхнюю палату от Эвенкийского двухмандатного округа (первый созыв СФ был избираемым), а в 1998-м стал сенатором по должности — уже как председатель заксобрания края (второй созыв СФ формировался из губернаторов и спикеров). С 2002 года, когда сенаторов стали делегировать, и вплоть до 2017-го господин Усс руководил краевым парламентом, а после отставки губернатора Виктора Толоконникова занял его место.

Отработав один срок, 20 апреля 2023 года теперь уже сам господин Усс уступил руководство регионом заместителю министра финансов Михаилу Котюкову. В тот же день господин Усс заявил, что «на днях» у него была встреча с президентом России Владимиром Путиным, на которой он получил предложение о работе на федеральном уровне. Исполнительную власть Красноярского края в СФ представляет глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас. Чтобы получить место сенатора от заксобрания, Александру Уссу нужен был депутатский мандат, а также добровольная отставка действующего представителя краевого парламента в СФ. Проблем с этим не возникло: 16 мая полномочия сложил депутат Николай Креминский, а 24 мая его примеру последовал сенатор Валерий Семенов (оба — представители ЕР). 31 мая стало известно, что региональное отделение партии власти отправило на согласование предложение о делегировании господина Усса в Совфед генсовету «Единой России».

На сессии 8 июня спикер заксобрания Алексей Додатко предложил «не наводить тень на плетень» и объяснил данную комбинацию волей высшего руководства: «Мы сообща обсуждали, каким образом лучше реализовать предложение руководства страны о продолжении работы Александра Викторовича на федеральном уровне».

По словам господина Додатко, найденное решение говорит о «политической зрелости» всех участников рокировки и «превалировании государственных интересов над частными».

Сам экс-губернатор внес ясность, рассказав, что президент лично предложил ему стать сенатором. «В финальном разговоре (на встрече 20 апреля.— “Ъ”) мне было сказано, что имеет смысл мне все-таки остаться в политике и, более того, представлять край в Совете федерации. Естественно, от таких предложений не отказываются». Господин Усс уточнил, что попросил президента «максимально учесть интересы коллег», которых затрагивает ротация, и эта просьба была выполнена: Валерий Семенов назначен заместителем врио губернатора Михаила Котюкова, а Николай Креминский остался в заксобрании в качестве советника председателя Алексея Додатко.

Перед голосованием фракция ЛДПР внезапно предложила внести в бюллетень вице-спикера заксобрания Сергея Натарова, который обвиняется в растрате и находится в СИЗО, и тем самым проявить к нему «милосердие и сострадание» (партийцы надеялись, что такое назначение избавит их коллегу от уголовного преследования). Но тут же выяснилось, что выдвижение кандидата должно сопровождаться предоставлением целого комплекта документов, а это условие ЛДПР не выполнила.

Выступавшие в поддержку экс-губернатора депутаты говорили о том, что у него «сформировался такой масштаб личности, что никаких сомнений в его профессионализме не осталось», а его «важнейшим качеством является патриотизм и любовь к Красноярскому краю». Но не обошлось и без критики.

Ирина Иванова («Зеленые») обратила внимание коллег на количество представителей руководства края, ставших фигурантами уголовных дел за последнее время: «Это персональная ответственность губернатора за лиц, которых вы привели управлять нашим краем».

Напомним, в отношении экс-главы красноярского правительства Юрия Лапшина расследуется дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), по аналогичной статье проходит бывший министр транспорта Константин Димитров, а гендиректора регионального Фонда капремонта Михаила Попелышева подозревают в особо крупном взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Отвечая на критику госпожи Ивановой, Александр Усс призвал придерживаться презумпции невиновности, добавив, что эта проблема актуальна и для других регионов. В итоге за него проголосовало 39 из 44 депутатов, присутствовавших на сессии. Четверо высказались против, один бюллетень оказался недействительным. «Я постараюсь отработать три года достойно, а потом пусть Бог даст всем нам счастья и здоровья. Вы придете в новый парламент (очередные выборы должны состояться в 2026 году.— “Ъ”), я тоже, и вы измените свое мнение и в очередной раз проголосуете за меня как за будущего сенатора»,— сделал прогноз Александр Усс, отвечая на реплику одного из депутатов.

Валерий Лавский, Новосибирск