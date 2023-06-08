Если вновь оказался Усс

Заксобрание Красноярского края делегировало бывшего губернатора Александра Усса в Совет федерации (СФ). Для этого коллеги по «Единой России» последовательно уступили ему два мандата: депутата заксобрания Николая Креминского и сенатора Валерия Семенова. В ходе заседания выяснилось, что вернуться в СФ спустя 21 год экс-губернатору предложил лично президент Владимир Путин, что, впрочем, не оградило его от критики со стороны некоторых депутатов.
Александр Усс рассматривает возможность надолго остаться в Совете федерации
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Вопрос избрания нового сенатора от заксобрания Красноярского края был рассмотрен на сессии 8 июня. Номинировала Александра Усса на эту должность «Единая Россия» (ЕР).
Александр Усс — ветеран красноярской политики, ранее дважды заседавший в Совфеде. В 1993 году он прошел в верхнюю палату от Эвенкийского двухмандатного округа (первый созыв СФ был избираемым), а в 1998-м стал сенатором по должности — уже как председатель заксобрания края (второй созыв СФ формировался из губернаторов и спикеров). С 2002 года, когда сенаторов стали делегировать, и вплоть до 2017-го господин Усс руководил краевым парламентом, а после отставки губернатора Виктора Толоконникова занял его место.
Отработав один срок, 20 апреля 2023 года теперь уже сам господин Усс уступил руководство регионом заместителю министра финансов Михаилу Котюкову. В тот же день господин Усс заявил, что «на днях» у него была встреча с президентом России Владимиром Путиным, на которой он получил предложение о работе на федеральном уровне. Исполнительную власть Красноярского края в СФ представляет глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас. Чтобы получить место сенатора от заксобрания, Александру Уссу нужен был депутатский мандат, а также добровольная отставка действующего представителя краевого парламента в СФ. Проблем с этим не возникло: 16 мая полномочия сложил депутат Николай Креминский, а 24 мая его примеру последовал сенатор Валерий Семенов (оба — представители ЕР). 31 мая стало известно, что региональное отделение партии власти отправило на согласование предложение о делегировании господина Усса в Совфед генсовету «Единой России».
На сессии 8 июня спикер заксобрания Алексей Додатко предложил «не наводить тень на плетень» и объяснил данную комбинацию волей высшего руководства: «Мы сообща обсуждали, каким образом лучше реализовать предложение руководства страны о продолжении работы Александра Викторовича на федеральном уровне».
По словам господина Додатко, найденное решение говорит о «политической зрелости» всех участников рокировки и «превалировании государственных интересов над частными».
Сам экс-губернатор внес ясность, рассказав, что президент лично предложил ему стать сенатором. «В финальном разговоре (на встрече 20 апреля.— “Ъ”) мне было сказано, что имеет смысл мне все-таки остаться в политике и, более того, представлять край в Совете федерации. Естественно, от таких предложений не отказываются». Господин Усс уточнил, что попросил президента «максимально учесть интересы коллег», которых затрагивает ротация, и эта просьба была выполнена: Валерий Семенов назначен заместителем врио губернатора Михаила Котюкова, а Николай Креминский остался в заксобрании в качестве советника председателя Алексея Додатко.
Перед голосованием фракция ЛДПР внезапно предложила внести в бюллетень вице-спикера заксобрания Сергея Натарова, который обвиняется в растрате и находится в СИЗО, и тем самым проявить к нему «милосердие и сострадание» (партийцы надеялись, что такое назначение избавит их коллегу от уголовного преследования). Но тут же выяснилось, что выдвижение кандидата должно сопровождаться предоставлением целого комплекта документов, а это условие ЛДПР не выполнила.
Выступавшие в поддержку экс-губернатора депутаты говорили о том, что у него «сформировался такой масштаб личности, что никаких сомнений в его профессионализме не осталось», а его «важнейшим качеством является патриотизм и любовь к Красноярскому краю». Но не обошлось и без критики.
Ирина Иванова («Зеленые») обратила внимание коллег на количество представителей руководства края, ставших фигурантами уголовных дел за последнее время: «Это персональная ответственность губернатора за лиц, которых вы привели управлять нашим краем».
Напомним, в отношении экс-главы красноярского правительства Юрия Лапшина расследуется дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), по аналогичной статье проходит бывший министр транспорта Константин Димитров, а гендиректора регионального Фонда капремонта Михаила Попелышева подозревают в особо крупном взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Отвечая на критику госпожи Ивановой, Александр Усс призвал придерживаться презумпции невиновности, добавив, что эта проблема актуальна и для других регионов. В итоге за него проголосовало 39 из 44 депутатов, присутствовавших на сессии. Четверо высказались против, один бюллетень оказался недействительным. «Я постараюсь отработать три года достойно, а потом пусть Бог даст всем нам счастья и здоровья. Вы придете в новый парламент (очередные выборы должны состояться в 2026 году.— “Ъ”), я тоже, и вы измените свое мнение и в очередной раз проголосуете за меня как за будущего сенатора»,— сделал прогноз Александр Усс, отвечая на реплику одного из депутатов.