Арест директора дептранса, штраф за убитых лосей и День города

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Черемных

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Татьяна Черемных

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

По букве закона

Блогер из Перми выиграл суд в Ярославле за использование фото с «Яндекс Карт».

Прокуратура требует от концессионера сделать перерасчет коммунальных платежей переславцев.

Депутата ярославской облдумы оштрафовали за работы на крыше жилого дома.

В суд направлено уголовное дело о повреждении памятника архитектуры в Ярославле.

Общество охотников в Тутаеве оштрафовали за убитых в ходе бойни лосей.

Суд обязал зоопарк в Москве предоставить записи камер из вольера умершего моржа из Ярославля.

Отставки и назначения

В Ярославле назначен новый городской прокурор.

И.о. главы ярославского дептранса назначен выпускник Грозненского университета.

Ярославский «Локо» объявил нового главного тренера.

Городская и региональная политика

В Ярославле вытрезвитель откроют на улице 8 марта. За два года в городе на 16,6% выросло количество доставленных для вытрезвления в областную наркологическую больницу.

Мэрия Ярославля подарит музею руинированный сарай.

Российская академия художеств выбрала проект благоустройства Которосльной набережной. Под мостом через Которосль хотят сделать террасу с гамаками и креслами.

Ярославский бизнес

На птицефабрике под Тутаевом началось уничтожение павших кур. На предприятии сожгут 800 тыс. голов птицы. Из-за птичьего гриппа проведут изъятие домашней птицы в Тутаевском районе.

Суд запретил «Рыбинскому молочному заводу» использовать товарные знаки.

Транспортная реформа

Новый перевозчик не смог найти 200 водителей для работы в Ярославле.

Крупнейшего ярославского перевозчика возглавил директор из Подмосковья.

В Рыбинск поступят 39 автобусов из Ярославля. Лизинговые платежи за автобусы ярославского «ПАТП-1» оплатят из бюджета.

В Ярославле завершается транспортная реформа.

Город покинул крупный городской перевозчик.

Цитаты недели

«Средства, которые будут выручены от проведения торгов (по продаже земли в Тверицах), они буду аккумулированы и направлены на развитие инфраструктуры Заволжского района, в том числе для решения проблем транспортных развязок, ремонта и благоустройства территорий» (Мэр Ярославля Артем Молчанов)

Цифры недели

Лидером по средней заработной плате среди руководителей ярославских колледжей и директоров школ областного подчинения стала директор ярославского градостроительного колледжа Марина Зуева. Ее среднемесячная зарплата составила 266 360 руб.

Новость недели

24 мая по подозрению в получении взятки от директора «Мовисты» задержали директора департамента транспорта Ярославской области Татьяну Черемных, директора ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» Илью Прокопьева. Позже в Ярославле предложили проверить все проекты, которые курировала задержанная Татьяна Черемных. Госпожа Черемных признала вину в получении взятки. Суд арестовал Татьяну Черемных, Илью Прокопьева и гендиректора «Группы Мовиста» Александра Советникова на два месяца.

Фото недели

В Ярославле прошло празднование 1013 Дня города. Жители разошлись в оценках необходимости трат на день города, а мэрия Ярославля не финансировала салют на День города. Как город отпраздновал свой день рождения в фотогалерее «Ъ-Ярославль» — «Ярославлю 1013 лет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Салют на День города в Ярославле

Фото: Алла Чижова Салют на День города в Ярославле

Фото: Алла Чижова

Алла Чижова