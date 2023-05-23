Мэр Ярославля: деньги от застройки Твериц пойдут на решение транспортных проблем Заволги

Мэр Ярославля Артем Молчанов заявил, что деньги, вырученные от аукциона по продаже земли в Тверицах, будут направлены на решение транспортных проблем Заволжского района. Об этом градоначальник говорил во время стрима в ЦУР Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тверицы в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Тверицы в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Аукцион на право застройки микрорайона №9 в Тверицах был объявлен 19 мая. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», это уже третья попытка продать землю на общей площади в 257 тыс. кв. м., причем в отличие от первых двух цена снижена в два раза. Сейчас начальная стоимость предлагаемого участка составляет 109,4 млн руб.

«Мы долго готовили документацию. Принципиальный вопрос, какая там должна быть застройка, какая социальная инфраструктура. Срок реализации проекта обозначен 10 лет. Территория большая, и нам было принципиально понять, какие минимальные этажи, а какие максимальные. Максимальная этажность 14 этажей, минимальная - 3-4 этажа. Сам микрорайон будет прямо напротив Волжской набережной, и он должен вызывать эстетически приятное ощущение»,— заявил Артем Молчанов.

Согласно проекта договора, размещенному на сайте мэрии, застройщик должен будет передать в муниципальную собственность 8 однокомнатных, 18 двухкомнатных и 5 трехкомнатных квартир, а также предусмотреть на первом этаже одного из домов место для участкового пункта полиции. Победитель аукциона должен будет сделать и проект благоустройства территории, строительства внутриквартальных проездов, парковочного пространства и площадок для твердых коммунальных отходов. Деньги от торгов мэрия хочет оставить в Заволжском районе.

«Средства, которые будут выручены от проведения торгов, они буду аккумулированы и направлены на развитие инфраструктуры Заволжского района, в том числе для решения проблем транспортных развязок, ремонта и благоустройства территорий. Там потребность очень высокая, в том числе это развязки, которые решают вопросы внутри района. Наша задача —это подготовка простых решений по снятию транспортной напряженности в Заволжском районе, особенно при выездах на Октябрьский мост»,— подчеркнул Артем Молчанов.

Сам новый микрорайон ограничен улицами Маяковского, Университетская и Союзная. В проекте договора с застройщиком прописано, что архитектурной доминантой данного места должен остаться храм Софии Премудрости Божьей, за которым и будут располагаться новые жилые дома.

Андрей Иванов