В суд направлено уголовное дело о повреждении памятника архитектуры в Ярославле

В Ярославле направлено в суд уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем смерть рабочего и обрушение памятника архитектуры, сообщили в прокуратуре Ярославской области. «Ъ-Ярославль» сообщал, что обрушение перекрытий в двухэтажном нежилом доме по адресу Андропова, 21 между первым этажом и подвалом произошло днем 20 марта. По мнению следствия, к трагедии привели самовольные работы по реконструкции подвала, которые собственник вел с января по март 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обрушение памятника архитектуры в Ярославле

Фото: Прокуратура Ярославской области Обрушение памятника архитектуры в Ярославле

Фото: Прокуратура Ярославской области

«В результате указанных действий произошло обрушение строительных конструкций в помещениях подвала и первого этажа здания, что повлекло смерть одного работника и причинение вреда здоровью различной степени тяжести четверых, а также повреждение объекта культурного наследия»,— сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Здание является объектом культурного наследия «Новообщественный ряд Толкучего рынка» (также здание известно как бывшая контора купцов Огняновых). Уголовные дела были возбуждены по статьям «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека» и «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия».

Обвиняемым является 43-летний собственник здания. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Антон Голицын