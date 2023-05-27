Ярославский «Локо» объявил нового главного тренера

МХК «Локо» из Ярославля возглавит Олег Таубер, полностью обновится и тренерский штаб команды. Об этом сообщает пресс-служба ярославского «Локомотива».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Таубер

Фото: МХК Локо Олег Таубер

Фото: МХК Локо

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», прежний главный тренер «Локо» Ярослав Люзенков расторг контракт с командой и перешел в клуб ВХЛ «Динамо» из Санкт-Петербурга. Новый главным тренером «Локо» назначен Олег Таубер, ранее тренировавший команду Молодежной хоккейной лиги «Мамонты Югры» из Ханты-Мансийска. Помогать наставнику в Ярославле будут тренеры Дмитрий Алтарев и Игорь Якубовский.

Поменялся главный тренер и во второй молодежной команде системы «Локомотива». Наставником МХК «Локо76» назначен Олег Крикуненко, ранее работавший в школе клуба. Ассистентами главного тренера «Локо76» будут Игорь Магогин и Александр Муллин.

Андрей Иванов