Ярославль покинул крупный городской перевозчик

ООО «Транском-авто» с 27 мая перестал обслуживать городские маршруты в Ярославле. Завершение контракта с перевозчиком отражено в ЕИС «Закупки».

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Фото: Ъ-Ярославль Автобус "Транском-авто"

Фото: Ъ-Ярославль

С 14 июля 2021 года по числу маршрутов ООО «Транском-авто» уступало только АО «ПАТП-1» города Ярославля. Транспортное предприятие, которое, согласно данным ЕГРЮЛ, зарегистрировано в поселке Ивняки Ярославского района, обслуживало 19 автобусных маршрутов в Ярославле.

По итогам конкурсов, организованных ярославским правительством в феврале 2023 года, «Транском-авто» не выиграло ни одного лота, но до 26 мая автобусы перевозчика продолжали обслуживать автобусы №21,22,24,26,44К,58,68,93-г. и др. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», последний этап модернизации городского транспорта предполагал замену перевозчиков на последних 18 маршрутах. Желтые автобусы ООО «Стартранс», ООО «Первая пассажирская компания», ООО «ЯТК-2» и ООО «Транспорт Ярославии» пришли именно на замену «Транском-авто».

Таким образом, по итогу перехода городского и пригородного пассажирского транспорта на брутто-контракты рынок перевозок в Ярославле покинули две самых крупных местных транспортных компании — муниципальное АО «ПАТП-1» города Ярославля (с 1 апреля) и ООО «Транском-авто» (с 27 мая).

Андрей Иванов