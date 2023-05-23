Новый перевозчик не смог найти 200 водителей для работы в Ярославле

ООО «Транспорт Ярославии», которое с 1 апреля начало работу на автобусных маршрутах в Ярославле, набрало только 56% от заявленного штата водителей. Данные на вечер 22 мая озвучили в пресс-службе перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый автобус в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Новый автобус в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Сейчас на перевозчика, который обслуживает 46 маршрутов в Ярославле и Ярославском районе, работают 265 водителей. Как пояснили в компании, по штатному расписанию их должно быть 470, то есть примерно половины (205 водителей) на данный момент не хватает.

Согласно данным госконтрактов, всего к концу мая «Транспорт Ярославии» должен обслуживать 117 автобусов большого класса вместимости и 80 автобусов среднего класса вместимости. Получается, что на один автобус на данный момент приходится около 1,3 водителя.

Стоит отметить, что перевозчик приглашает водителей на зарплату от 55 тыс. руб. Как отметили в пресс-службе компании, в среднем заработная плата водителя в апреле составила 70 тыс. руб. По словам директора ООО «Транспорт Ярославии» Анатолия Румянцева его сотрудники работают по сменному графику 2/2 и 5/2 и при желании могут вступить в профсоюз.

На данный момент транспортное предприятие обслуживает почти все маршруты, которые выиграло в ходе аукционов. С 27 мая «Транспорт Ярославии» выйдет на последние автобусные маршруты №26 и 68.

UPD: В ООО «Транспорт Ярославии» уточнили информацию, сообщив, что штат водителей укомплектован на 80%. «Сейчас очень активно идет набор сотрудников - как из ПАТП-1, так и со стороны. Плюс у нас набрана группа на переобучение на категорию D. Так что количество водителей регулярно увеличивается», — добавили в компании.

Андрей Иванов