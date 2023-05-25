Мэрия Ярославля подарит музею руинированный сарай

Мэрия Ярославля внесла в муниципалитет проект решения о передаче в собственность Ярославской области строения «Сарай» в Советском переулке, д.2/23. Проект решения размещен на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославский художественный музей

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Ярославский художественный музей

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Сейчас объект находится в безвозмездном пользовании Ярославского художественного музея «в руинированном состоянии». Передача необходима для восстановления объекта. Музей планирует использовать его для хранения фондов.

С просьбой о передаче объекта к городским властям обратился департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области. Как сказано в пояснительной записке, потерь бюджета вследствие передачи не произойдет. Решение о передаче предстоит принять депутатам муниципалитета.

Антон Голицын