Под мостом через Которосль в Ярославле хотят сделать террасу с гамаками и креслами

Проект победитель-конкурса по благоустройству Которосльной набережной в Ярославле предполагает создание сети деревянных дорожек и террасы под мостом через Которосль. Детали проекта публикует в своем телеграм-канале мэр Ярославля Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект галереи под мостом через Которосль

Фото: Артем Молчанов Проект галереи под мостом через Которосль

Фото: Артем Молчанов

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», авторами проекта являются архитектор Иван Будаев, художник Михаил Шиханов и визуализатор Аркадий Чупков. Деревянная пешеходная дорожка должна начинаться сразу после Богоявленского моста и разветвляться по всей набережной.

«Деревянные дощатые настилы и такие же ступеньки, лавочки, дорожки, тактильно близкие к живой природе, и стилистика нижней набережной Которосли будет отличаться от гранитной набережной реки Волги. Можно спуститься к самой воде и посидеть на деревянном настиле, опустив ноги прямо в воду. Можно поиграть с друзьями в уличный шахматы, понаблюдать за проплывающими утками, немного отстраниться от городской суеты»,— говорят авторы проекта.

Проект предлагает создать деревянных ступенчатых террас, на которых можно сесть и отдохнуть, пешеходные мосты на опорах. Отдельное внимание мосту через Которосль. Там разместят гамаки и кресла.

«Все эти мостики и пешеходные дорожки приводят нас к пространству под Косым мостом, под крышей которого предлагается создать арт-галерею "Мост"— террасную зону с возможностью полежать в гамаке, посидеть в компании в креслах-мешках, понаблюдать, как работают художники, посмотреть на выставку картин, послушать музыкантов, пообщаться друг с другом»,— предлагают разработчики благоустройства Которосльной набережной

Согласно условиям конкурса, проект-победитель получит 100 тыс. руб. Также мэр Ярославля Артем Молчанов заявил, что «впереди разработка проектно-сметной документации и привлечение финансирования для воплощения в жизнь задуманного благоустройства».

Андрей Иванов