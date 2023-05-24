В Ярославле задержали главу департамента транспорта по подозрению во взятке

По подозрению в получении взятки задержаны директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных и несколько иных лиц. Об этом заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

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По словам главы региона, задержание прошло после проведения проверки правоохранительных органов. По приказу губернатора области, с 24 мая данные должностные лица уволены с государственной службы.

«Антикоррупционной комиссией при губернаторе Ярославской области будет проведена комплексная проверка деятельности департамента транспорта»,— добавил господин Евраев.

Алла Чижова