Экс-глава ярославского дептранса обвиняется в получении взятки от директора «Мовисты»

Бывшему директору департамента транспорта Ярославской области Татьяне Черемных предъявлено обвинение в получении взятки от предпринимателя Советникова. Информация об этом прозвучала в суде об избрании меры пересечения госпоже Черемных. По версии следствия, взятки передавались с 1 февраля по 19 мая 2023 года, общая сумма составила 1 млн 605 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Черемных в суде по избранию меры персечения

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Татьяна Черемных в суде по избранию меры персечения

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Как считает следствие, взятки давались Советниковым «за оказание покровительства его организации при исполнении государственных контрактов по перевозке пассажиров в общественном транспорте на территории города Ярославля».

Александр Советников является директором ООО «Группа Мовиста» и еще рядом связанных с ним компаний. Судя по всему, речь идет о компании «Транспорт Ярославии», соучредителем которого через ООО «Контроль Сервис» является ООО «Группа Мовиста».

По информации следствия, в отношении господина Советникова также возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки».

Татьяна Черемных обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере). Следствие запросило для нее меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Антон Голицын