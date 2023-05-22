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Опубликованы средние зарплаты директоров ярославских школ и колледжей

В Ярославской области в 2022 году средняя заработная плата руководителей ярославских колледжей часто оказывалась выше, чем у директоров школ областного подчинения. Сведения о средних зарплатах публикует департамент образования Ярославской области.

Деньги

Деньги

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Деньги

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Лидером по средней заработной плате в 2022 году стала директор ярославского градостроительного колледжа Марина Зуева. Ее среднемесячная зарплата составила 266360 руб. На втором месте директор ярославского колледжа управления и новых технологий Марина Цветаева. По данным департамента образования ее среднемесячная зарплата достигла 195886 руб. Замыкает ТОП-3 директор ярославского педагогического колледжа Михаил Лавров, в среднем получавший в месяц по 152343 руб.

Если брать колледжи не только Ярославля, то глава переславского колледжа имени Александра Невского Елена Белова в среднем за месяц получала 143,5 тыс. руб., директор любимского аграрно-политехнического колледжа Алексей Дмитриев — 148,9 тыс., глава рыбинского профессионально-педагогического колледжа Ирина Копотюк — 139,2 тыс. В Ярославле выделается также месячная зарплата директора колледжа индустрии питания Ольга Троицкой и директора торгово-экономического колледжа Натальи Костериной, у обеих в среднем выходило по 142,1 тыс. руб. в месяц.

У директоров школ областного подчинения заработная плата поменьше. Скажем, директор школы №33 в Ярославле Павел Чистяков в 2022 году в среднем зарабатывал 86,3 тыс. руб. в месяц. В лидерах в школьной категории директор лицея №86 Ольга Большакова со средней зарплатой в 107,9 тыс. руб. и директор средней школы «Провинциальный колледж» Елена Семко с зарплатой в 106,1 тыс. руб. в месяц.

Отметим руководителей еще нескольких учреждений образования областного подчинения. Так среднемесячная заработная плата директора центра «Новая школа» Ирины Леоновой составляет 127,9 тыс. руб., директора центра детей и юношества Елены Дубовик 115 тыс. руб., руководителя школы-интерната в Гаврилов-Яме Елены Басовой — 128,9 тыс. в месяц. Нынешний заместитель мэра Ярославля Елена Гудкевич в 2022 году возглавляла детский дом музыкально-художественного воспитания имени Винокуровой. Там ее среднемесячная зарплата была 100,4 тыс. руб.

Андрей Иванов

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