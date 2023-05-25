Общество охотников в Тутаеве оштрафовали за убитых в ходе бойни лосей

Тутаевское отделение ЯРОО «Областное общество охотников и рыболовов» заплатит штраф в 250 тыс. руб. за нарушение условий хранения 20 туш и голов убитых лосей. Решение вынес Тутаевский городской суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место происшествия

Фото: Валерий Кузенков Место происшествия

Фото: Валерий Кузенков

Речь идет о лосях, убитых московскими охотниками 23 декабря 2022 в ходе загонной охоты. Само происшествие в СМИ назвали «бойней лосей», потому что стрелки располагали лицензиями на отстрел только 4 животных, а убили 20. По факту незаконной охоты было возбуждено уголовное дело. Подозреваемым по нему является организатор охоты, бывший председатель тутаевского отделения «Областного общества охотников и рыболовов».

Но на этом проблемы самого общества охотников в Тутаеве не закончилось. Чуть больше месяца спустя ярославская природоохранная прокуратура проверила условия хранения 20 туш и голов лосей, ставших доказательствами по уголовному делу. И оказалось, что условия хранения нарушены.

«Емкости для перемещения биологических отходов отсутствуют, помещения для хранения биологических отходов не оборудовано охладительным или морозильным оборудованием, укомплектованным термометрами (термографами, терморегистраторами)»,— приводит суд результаты проверки.

Представители общества охотников пытались доказать, что хранить туши по правилам не было возможности. А проблемы были уже на начальном этапе.

«С места охоты, лиц, участвующих в ней, увезли сотрудники правоохранительных органов, на месте остались егеря… Разделка добытый лосей, произведена в лесу по месту добычи. Отходы разделки лосей не утилизированы, а выброшены в лесу по месту добычи»,— говорится в судебном решении.

Но суд принял во внимание, что есть документ о принятии туш и голов на «ответственное хранение», потому тутаевское отделение «Общества охотников» обязано отвечать за необеспечение этого хранения. Изначально Россельхознадзор выписал охотникам штраф в 500 тыс. руб. Суд снизил его до 250 тыс., приняв во внимание «исключительные обстоятельства». Судьба самих погибших животных также прояснена.

«По согласованию со следователем, в производстве которого находится уголовное дело, 16.03.2023 был заключен договор на утилизацию биологических отходов, они были уничтожены путем сжигания на территории ООО «Тороповское охотничье хозяйство»,— отметил суд.

Сама утилизация прошла 4 апреля 2023 года. Расследование уголовного дела продолжается.

Андрей Иванов