Российская академия художеств выбрала проект благоустройства Которосльной набережной

Благоустройство Которосльной набережной в Ярославле состоится по проекту ярославских архитекторов и художников. Соответствующие итоги конкурса подвели сегодня в Российской академии художеств в Москве вместе с Зурабом Церетели.

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В финале конкурса оказались четыре творческих объединения из Ярославля и Москвы. После презентации эскизов состоялось тайное согласование.

«Победителем конкурса стало объединение ярославских архитекторов и художников. Эскиз, набравший наибольшее количество голосов, создали Иван Будаев, Михаил Шиханов и Аркадий Чупков. По проекту авторов, на Которосльной набережной могут разместиться пешеходные дорожки с выходом к воде. А пространство под мостом художники предлагают превратить в арт-галерею»,— сообщил мэр Ярославля Артем Молчанов.

По словам господина Молчанова, теперь необходимо разработать проектно-сметную документацию и привлечь финансирование для реализации проекта.

Алла Чижова