В Ярославле вместе с главой дептранса задержан директор казенного учреждения

По уголовному делу о взятке, в получении которой подозревается директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных, задержан директор ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» Илья Прокопьев. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили два источника в органах власти.

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Фото: СУ СК РФ по Ярославской области Следственное управление СКР по ЯО

Фото: СУ СК РФ по Ярославской области

ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» создано в конце декабря 2022 года и выступает в качестве заказчика в государственных контрактах на перевозку общественным транспортом в Ярославле и Ярославском районе. Илья Прокопьев возглавил вновь созданное учреждение. По данным источника «Ъ-Ярославль» сейчас руководитель в числе задержанных по делу Татьяны Черемных, его статус в деле станет понятен только 25 мая.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», в отношении Татьяны Черемных и иных лиц возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Следствие считает, что деньги подозреваемые получали от частных предпринимателей «за общее покровительство». Сумма взятки не называется. Напомним, после задержания губернатор уволил Татьяну Черемных и сообщил о «комплексной проверке деятельности департамента транспорта».

Андрей Иванов