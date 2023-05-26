Мэрия Ярославля не финансирует салют на День города

В Ярославле фейерверк на День города будет оплачен не из городского бюджета. Об этом сообщил мэр города Артем Молчанов в ходе прямого эфира на «Городском канале».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Формат проведения Дня города в этом году — это достойное мероприятие, но в этом году с учетом всех обстоятельств, внешнеполитической обстановки мы для себя приняли решение, что это должен быть праздник, который не должен отвлекать средства городского бюджета и не быть чрезмерным. По закону мы как «Город трудовой доблести» обязаны провести салют в День города. Но предприятия, наши предприниматели финансируют эти мероприятия, это не городской бюджет, это внебюджетные средства»,— сказал господин Молчанов.

По словам мэра, сэкономленные средства направят на решение городских вопросов и поддержку военнослужащих в зоне СВО.

Алла Чижова