В Ярославле арестован гендиректор «Группы Мовиста» Александр Советников

В Ярославле Кировский районный суд арестовал генерального директора ООО «Группа Мовиста» Александра Советникова, сообщает из зала суда корреспондент «Ъ-Ярославль». Он обвиняется в даче взяток в особо крупном размере (ч.5 ст. 291 УК РФ) бывшему директору департамента транспорта Ярославской области Татьяне Черемных, генеральному директору ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» Илье Прокопьеву и его заместителю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 26 мая Кировский суд арестовал обвиняемых в получении взятки Татьяну Черемных и Илью Прокопьева. Ходатайство об аресте Александра Советникова рассматривалось позже. По версии следствия, господин Советников с 1 февраля по 19 мая передал взяткополучателям 1 млн 605 тыс. 453 руб. «за оказание покровительства его организации при исполнении государственных контрактов по перевозке пассажиров в общественном транспорте на территории города Ярославля». Деньги передавались на регулярной основе за счет фиктивного трудоустройства в ООО «Группа Мовиста» иных лиц. При этом зарплатные карты фиктивных работников, как следует из материалов дела, находились у Татьяны Черемных и ее мужа, которые снимали деньги с карт, а затем тратили на личные цели. Дополнительный доход директора департамента транспорта составлял 400 тыс. руб. в месяц. Согласно озвученным в ходе судебного заседания показаниям, по такой же схеме получали деньги и другие фигуранты, включая бывшего заместителя директора депртранса, чей статус в деле пока неясен.

Александр Советников был задержан 24 мая в Москве, свою вину в даче взяток он не признает.

Александр Советников является генеральным директором и единственным учредителем ООО «Группа Мовиста». Через ООО «Контроль-сервис» «Группа Мовиста» владеет 49% в ООО «Транспорт Ярославии», соучредителем которого является АО «Ярославское АТП», принадлежащее правительству Ярославской области. ООО «Транспорт Ярославии» в феврале выиграло семилетние контракты на право перевозки пассажиров по городским автобусным маршрутам в Ярославле на сумму более 20 млрд рублей, став крупнейшим городским перевозчиком.

До апреля Александр Советников являлся генеральным директором ООО «Мовиста регионы Ярославль», в этом статусе он 27 декабря 2022 года подписал с Татьяной Черемных соглашение о передаче в концессию компании ярославского трамвая, согласно которому «Мовиста регионы Ярославль» получит из бюджетов Ярославской области и РФ более 54 млрд руб.

Помимо этой компании господин Советников возглавляет ООО «Мовиста ГТ», ООО «Мовиста регионы», ООО «Мовиста регионы Екатеринбург», ООО «Мовиста регионы Красноярск», ООО «Мовиста регионы Южно-Сахалинск». «Мовиста регионы» также является учредителем ООО «Верхнепышминский трамвай», ООО «Мовиста регионы Липецк», ООО «Мовиста регионы Пермь», «Мовиста регионы Тверь», ООО «Мовиста регионы Курск» «Мовиста регионы Волгоград», «Мовиста регионы Екатеринбург», ООО «Мовиста регионы Ярославль». «Мовиста регионы» является инвестором и оператором в области развития городского общественного транспорта в Липецке, Курске, Верхней Пышме, Перми и Красноярске.

Суд арестовал Александра Советникова на 2 месяца, до 23 июля.

Антон Голицын