Суд запретил «Рыбинскому молочному заводу» использовать товарные знаки

Арбитражный суд Ярославской области принял решение взыскать с «Рыбинского молочного завода» 400 тыс. руб. в качестве компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки молочной продукции, а также запретить использование товарных знаков. Соответствующее решение суда размещено в Картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Официальный сайт ООО «Рыбинский молочный завод» Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 2 Фото: Официальный сайт ООО «Рыбинский молочный завод» Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

С иском к «Рыбинскому молочному заводу» обратился «Рыбинский молочный завод №2». Истец указал на незаконное использование трех его товарных знаков на молочную продукцию, в том числе молока, и исключительного права на дизайн упаковки.

В суде ответчик признал нарушения, но просил о снижении размера компенсации. Однако суд не посчитал обоснованным снижение размера компенсации, ссылаясь на длительность нарушения, степень вины нарушителя, вероятные имущественные потери правообладателя.

Суд удовлетворил требования ООО «РМЗ №2» и решил, кроме взыскания компенсации, запретить ООО «Рыбинский молочный завод» использовать обозначения, принадлежащие «РМЗ №2», обязать «Рыбинский молочный завод» удалить за свой счет с этикеток и упаковок незаконно используемые обозначения.

По данным картотеки «Ъ», ООО «Рыбинский молочный завод» было зарегистрировано в 2013 году, имеет среднесписочную численность 68 человек, выручка за 2021 год составила 381,7 млн руб. ООО «РМЗ №2» зарегистрировано в 2020 году, имеет среднесписочную численность 1 человека, выручки за 2021 год не имело.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Алла Чижова