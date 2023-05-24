Лизинговые платежи за автобусы ярославского «ПАТП-1» оплатят из бюджета

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал постановление о выделении Рыбинску дотации на обновление автобусного парка. Об этом в эфире «Рыбинск40» заявил глава администрации Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Взятые в лизинг автобусы ПАТП-1

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Взятые в лизинг автобусы ПАТП-1

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», город получит 39 автобусов. Как пояснил господин Рудаков, транспортные средства поступят в «ПАТП-1» города Рыбинска.

«На балансе нашего ПАТП 71 единица, из них на ходу 47 автобусов. Износ парка катастрофический. У меня такое ощущение, что люди каждый день встают, перекрестят автобус и садятся в него. Сейчас мы обновляем больше половины парка. И теперь мы можем вести речь о регулярности маршрутов»,— заявил Дмитрий Рудаков.

Как отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, в Рыбинск придут не новые автобусы.

«У нас есть автобусы 2019 года. Они в лизинге находятся. Мы их сейчас будем выкупать полностью от лизинга и передавать Рыбинску. Чтобы сразу улучшить ситуацию»,— сказал губернатор в эфире «Рыбинска-40».

Ранее глава региона отмечал, что Рыбинск получит автобусы АО «ПАТП-1» города Ярославля, которое с 1 апреля перестало работать на маршрутах общественного транспорта в областном центре. Согласно порталу госзакупок, на исполнении АО «ПАТП-1» сейчас находятся два лизинговых договора на поставку 28 автобусов марки «ЛИАЗ», заключенные в 2019 году. Срок исполнения договора стоимостью 102,7 млн руб. завершается в конце мая 2023 года. Лизинговые платежи по договору на 222 млн должны идти до 27 января 2024 года.

Андрей Иванов