Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Лизинговые платежи за автобусы ярославского «ПАТП-1» оплатят из бюджета

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал постановление о выделении Рыбинску дотации на обновление автобусного парка. Об этом в эфире «Рыбинск40» заявил глава администрации Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Взятые в лизинг автобусы ПАТП-1

Взятые в лизинг автобусы ПАТП-1

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Взятые в лизинг автобусы ПАТП-1

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», город получит 39 автобусов. Как пояснил господин Рудаков, транспортные средства поступят в «ПАТП-1» города Рыбинска.

«На балансе нашего ПАТП 71 единица, из них на ходу 47 автобусов. Износ парка катастрофический. У меня такое ощущение, что люди каждый день встают, перекрестят автобус и садятся в него. Сейчас мы обновляем больше половины парка. И теперь мы можем вести речь о регулярности маршрутов»,— заявил Дмитрий Рудаков.

Как отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, в Рыбинск придут не новые автобусы.

«У нас есть автобусы 2019 года. Они в лизинге находятся. Мы их сейчас будем выкупать полностью от лизинга и передавать Рыбинску. Чтобы сразу улучшить ситуацию»,— сказал губернатор в эфире «Рыбинска-40».

Ранее глава региона отмечал, что Рыбинск получит автобусы АО «ПАТП-1» города Ярославля, которое с 1 апреля перестало работать на маршрутах общественного транспорта в областном центре. Согласно порталу госзакупок, на исполнении АО «ПАТП-1» сейчас находятся два лизинговых договора на поставку 28 автобусов марки «ЛИАЗ», заключенные в 2019 году. Срок исполнения договора стоимостью 102,7 млн руб. завершается в конце мая 2023 года. Лизинговые платежи по договору на 222 млн должны идти до 27 января 2024 года.

Андрей Иванов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...