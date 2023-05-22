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На птицефабрике под Тутаевом началось уничтожение павших кур

На ООО «Птицефабрика «Романовская» началось уничтожение кур, погибших от высокопатогенного гриппа птиц. Об этом сообщает департамент ветеринарии Ярославской области.

Дезбарьер

Дезбарьер

Фото: департамент ветеринарии ЯО

Дезбарьер

Фото: департамент ветеринарии ЯО

Об очаге птичьего гриппа стало известно 19 мая. Как сообщал «Ъ-Ярославль» прокуратура проводит проверку на птицефабрике, а губернатор Ярославской области ввел карантин по птичьему гриппу. Государственная ветеринарная служба начала мероприятия по ликвидации очага опасной болезни.

«Птицефабрика полностью закрыта. В очаг направлено 5 дезинфекционных установок. Проводится уничтожение павшей птицы методом сжигания в инсинераторе, установленном на территории птицефабрики»,— рассказали в департаменте ветеринарии.

Перед птицефабрикой выставлены 2 круглосуточных ветеринарных контрольно-пропускных поста. Они оборудованных дезбарьерами и пароформалиновой камерой для дезинфекции спецодежды. Вместе с ветеринарами контроль осуществляют сотрудники полиции. На других крупных птицефабриках усилен ветеринарный контроль.

«Принимаются все исчерпывающие меры, направленные на ликвидацию вспышки и недопущению распространения заболевания. Необходимо усилить контроль за соблюдением владельцами домашней птицы правил по их содержанию. В особенности важно усилить работу с крупными птицеводческими предприятиями по ужесточению режима биозащиты»,— отметили в департаменте ветеринарии.

Андрей Иванов

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