На птицефабрике под Тутаевом началось уничтожение павших кур

На ООО «Птицефабрика «Романовская» началось уничтожение кур, погибших от высокопатогенного гриппа птиц. Об этом сообщает департамент ветеринарии Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дезбарьер

Фото: департамент ветеринарии ЯО Дезбарьер

Фото: департамент ветеринарии ЯО

Об очаге птичьего гриппа стало известно 19 мая. Как сообщал «Ъ-Ярославль» прокуратура проводит проверку на птицефабрике, а губернатор Ярославской области ввел карантин по птичьему гриппу. Государственная ветеринарная служба начала мероприятия по ликвидации очага опасной болезни.

«Птицефабрика полностью закрыта. В очаг направлено 5 дезинфекционных установок. Проводится уничтожение павшей птицы методом сжигания в инсинераторе, установленном на территории птицефабрики»,— рассказали в департаменте ветеринарии.

Перед птицефабрикой выставлены 2 круглосуточных ветеринарных контрольно-пропускных поста. Они оборудованных дезбарьерами и пароформалиновой камерой для дезинфекции спецодежды. Вместе с ветеринарами контроль осуществляют сотрудники полиции. На других крупных птицефабриках усилен ветеринарный контроль.

«Принимаются все исчерпывающие меры, направленные на ликвидацию вспышки и недопущению распространения заболевания. Необходимо усилить контроль за соблюдением владельцами домашней птицы правил по их содержанию. В особенности важно усилить работу с крупными птицеводческими предприятиями по ужесточению режима биозащиты»,— отметили в департаменте ветеринарии.

Андрей Иванов