Крупнейшего ярославского перевозчика возглавил директор из Подмосковья

Директором ООО «Транспорт Ярославии» вместо Ксении Дюковой назначен Анатолий Румянцев. Смена директора отражена в ЕГРЮЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Румянцев

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Анатолий Румянцев

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

ООО «Транспорт Ярославии» с конца мая является крупнейшим автобусным перевозчиком в Ярославле и Ярославском районе и обслуживает 46 маршрутов. Учредителями компании, которую в конце марта перерегистрировали в Ярославле, являются АО «Ярославское АТП» и ООО «Контроль-Сервис». Директор в компании сменился с 25 апреля: вместо Ксении Дюковой назначен Анатолий Румянцев.

Согласно данным картотеки Ъ, Анатолий Румянцев родился в Одинцовском районе Московской области. Был учредителем и директором компаний в Наро-Фоминске и Можайске Московской области, с 2019 года возглавлял ООО «Верхневолжское АТП» в Твери. Тверское транспортное предприятие он покинул 10 апреля, а уже 25 апреля возглавил «Транспорт Ярославии»

Андрей Иванов