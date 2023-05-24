Прокуратура требует от концессионера сделать перерасчет коммунальных платежей переславцев

Переславская межрайонная прокуратура выявила нарушения в работе ООО «Городские коммунальные сети» (ГКС), которое с 1 марта не может наладить прием платежей от населения Переславля. О выявленных нарушениях рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура Ярославской области

Фото: Пресс-служба прокуратуры Ярославской области Прокуратура Ярославской области

Фото: Пресс-служба прокуратуры Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», с ООО «ГКС», единственным учредителем которого является переславский МУП «Сервис», было заключено концессионное соглашение. Предполагалось, что концессионер будет менять сети в городе, в том числе за счет федерального финансирования, при этом получая от населения коммунальные платежи. Как показала проверка прокуратуры, с приемом платежей от переславцев и правильным начислением у концессионера серьезные проблемы.

«В нарушение требований Жилищного кодекса РФ и подзаконных нормативных актов ООО не организовало прием от населения показаний приборов учета. Вследствие этого при оплате счетов через мобильные приложения банков данные не принимались. Более того, при формировании платежных квитанций в них не отражались ранее внесенные платежи, а начисленные суммы учитывались в качестве долгов»,— рассказали в прокуратуре.

Как установила проверка, «ГКС» невовремя заключило соглашение об обмене информацией с областным ГКУ «Единый центр социальных выплат». И в апреле-мае 2023 года коммунальные льготы переславцам не начислялись.

«По результатам проверки межрайоная прокуратура внесла директору ООО "Городские коммунальные сети" представление об устранении нарушений. Результаты рассмотрения представления, включая проведение перерасчёта гражданам, поставлены переславским межрайонным прокурором на контроль»,— сообщили в прокуратуре.

Андрей Иванов