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И.о. главы ярославского дептранса назначен выпускник Грозненского университета

Исполняющим обязанности директора департамента транспорта Ярославской области назначен Марат Баснукаев, ранее занимавший должность заместителя директора. Об этом сообщили в правительстве региона.

Марат Баснукаев

Марат Баснукаев

Фото: Правительство Ярославской области

Марат Баснукаев

Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что бывший директор департамента Татьяна Черемных была уволена после задержания по подозрению во взятке в особо крупном размере.

Марат Баснукаев окончил Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М. Д. Миллионщикова. Ранее работал в Грозненском Центре ОВД филиала «Аэронавигация Юга» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», АО «Международный аэропорт Шереметьево». Одновременно с работой в ярославском дептрансе господин Баснукаев учится в магистратуре Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации.

Антон Голицын

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