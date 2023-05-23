В Рыбинск поступят 39 автобусов из Ярославля

В рыбинское «ПАТП-1» поступят 39 дополнительных автобусов ЛиАЗ вместимостью 75 пассажиров, сообщил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков. В администрации уточнили, автобусы придут из Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Рудаков, «Вконтакте» Фото: Дмитрий Рудаков, «Вконтакте»

«Это беспрецедентное обновление автопарка за много лет. Последний раз крупное пополнение было при Юрии Ласточкине. Тогда закупались небольшие “Богданы”. Сейчас износ автопарка колоссальный, на ходу менее 50 автобусов. Отсюда регулярные срывы рейсов»,— написал господин Рудаков.

По словам главы Рыбинска, автобусы будут поступать партиями, к концу июня автопарк будет обновлен. «Ъ-Ярославль» сообщал, что автобусы АО «ПАТП-1» города Ярославля, которые с апреля перестали работать в областном центре, передадут в другие города региона, в том числе в Рыбинск.

Алла Чижова