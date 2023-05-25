В Ярославле предложили проверить проекты экс-главы дептранса

Заместитель председателя муниципалитета Ярославля Алексей Малютин предложил проверить все проекты, которые курировала задержанная по подозрению в получении взятки экс-глава областного департамента транспорта Татьяна Черемных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Малютин

Фото: Официальный сайт мэрии Ярославля Алексей Малютин

Фото: Официальный сайт мэрии Ярославля

«Прямо сейчас уже необходимо правительству Ярославской области совместно с депутатами муниципалитета и облдумы рассмотреть все те проекты, которыми занималась Черемных. И не под увеличительным стеклом, а под микроскопом. Писали (в СМИ), что взятки были связаны с концессией, в первую очередь надо рассмотреть это направление. Нужно взять на контроль все те проекты, которые курировал этот человек и его сотрудники, которые были задержаны»,— сказал господин Малютин.

По мнению депутата, проверкой должна заняться Контрольно-счетная палата. Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев пообещал, что антикоррупционной комиссией будет проведена комплексная проверка деятельности департамента транспорта.

24 мая в Ярославле по подозрению во взятке в особо крупном размере задержана директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных. С именем госпожи Черемных в регионе связывают масштабные изменения в сфере транспорта — модернизацию автобусного сообщения и трамвайную концессию. Подробности в материале «Ъ-Ярославль» — «Главу дептранса пустили под откос».

Алла Чижова