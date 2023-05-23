В Ярославле вытрезвитель откроют на улице 8 марта

В Ярославле специализированное учреждение для вытрезвления граждан хотят открыть на улице 8 марта. Адрес назвали на заседании комитета по социальной политике Ярославской областной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вытрезвитель

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Вытрезвитель

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее на областном уровне был принят закон о создании специальной структуры, которая будет заниматься вытрезвлением. Предполагалось, что объект откроют на улице Елены Колесовой, где в советское время был вытрезвитель. Но сейчас данное место уже не рассматривается.

«Там здание настолько обветшало, что его надо сносить и на его месте ставить новое. Это серьезно затратное дело. Второй вариант, который мы рассматриваем сейчас — это здание больницы имени Семашко, которое находится в оперативном управлении больницы и не функционирует. Больница готова передать это здание. Оно, конечно же, тоже требует ремонта»,— рассказал депутатам главный врач ярославской областной наркологической больницы Александр Волков.

Речь идет об бывшем терапевтическом корпусе больнице имени Семашко, который расположен на улице 8 марта. По словам представителя областного департамента здравоохранения здание пустует больше двух лет.

«Самое главное, что больнице Семашко здание не нужно. Когда оно будет отремонтировано? Когда будут выделены деньги»,— пояснила заместитель директора департамента здравоохранения Ярославской области Наталья Морозова.

По предварительным расчетам не ремонт требуется около 55 млн руб. К июню планируется начать разработку проектно-сметной документации. В здании разместят не только вытрезвитель.

«Мы туда могли бы завести все "острые" отделения, включая реанимацию. Всю диагностику. И там есть отдельный вход под вытрезвитель. Я для понимания говорю вытрезвитель, хоть это слово и ругательное. Таким образом, получится грамотно выстроенный «наркологический куст»,— добавил главный врач областной наркологической больницы Александр Волков.

Сейчас вытрезвители действуют в 22 субъектах федерации, причем по признанию господина Волкова где-то они работают только «на бумаге».

Андрей Иванов