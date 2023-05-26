Татьяна Черемных и Илья Прокопьев арестованы ярославским судом

Кировский районный суд Ярославля удовлетворил ходатайство следствия об аресте бывшего директора департамента транспорта Ярославской области Татьяны Черемных и директора ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» Ильи Прокопьева, сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Прокопьев, директор ГКУ "Организатор перевозок Ярославской области"

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Илья Прокопьев, директор ГКУ "Организатор перевозок Ярославской области"

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что их обвиняют в получении взятки от предпринимателя за покровительство при выполнении госконтракта на перевозки в Ярославле. Татьяна Черемных и Илья Прокопьев заключены под стражу на два месяца.

Подробности в материале «Ъ-Ярославль» — «Главу дептранса пустили под откос».