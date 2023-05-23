На ярославском предприятии сожгут 800 тысяч голов птицы

На территории ООО «Птицефабрика "Романовская"» Тутаевского района Ярославской области будет уничтожено более 800 тыс. голов птицы. Об этом рассказали в департаменте ветеринарии Ярославской области.

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Фото: Прокуратура Ярославской области Вход на птицефабрику

Фото: Прокуратура Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» с 19 мая на предприятии, расположенном в поселке Фоминское, после выявления высокопатогенного гриппа был введен карантин. Указ губернатора предполагает уничтожение всех животных и продукции, находящейся на птицефабрике.

«Ветеринарным законодательством определена необходимость изъятия птицы и продукции птицеводства. Вся птица, более 800 тысяч голов, будет убита бескровным методом. Уничтожение трупов птиц вместе с продукцией птицеводства – яйцом, будет проводиться методом сжигания на специально отведенной площадке, после процедуры изъятия»,— рассказали в департаменте ветеринарии.

По постановлению правительства Ярославской области в случае таких чрезвычайных мер ущерб собственнику возмещается за счет средств бюджета. Карантинные мероприятия будут продолжаться до августа, а потом собственник предприятия сам будет принимать решение по восстановлению поголовья. Как особо отметили в ярославском правительстве, столь значительное уничтожение птицы и яиц не повлияет на рынок.

«Ярославская область самообеспечена на 180 % по мясу птицы и на 360 % по яйцу. Дефицита яйца и мяса птицы в области не ожидается, так как в торговых сетях реализуется яйцо и мясо птицы других ярославских производителей»,— отметили в департаменте ветеринарии.

Андрей Иванов