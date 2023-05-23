В Ярославле назначен новый городской прокурор

Новым прокурором Ярославля будет Андрей Маркин, в ближайшее время он приступит к исполнению своих обязанностей. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Маркин

Фото: Прокуратура Ярославской области Андрей Маркин

Фото: Прокуратура Ярославской области

Сейчас Андрей Маркин работает прокурором Ярославского района, с 2009 по 2017 год он возглавлял Ярославскую природоохранную прокуратуру, потом был прокурором в Тутаеве. Как известно, должность городского прокурора вакантна с конца июня 2022 года, когда действующий прокурор Ярославля Александр Чеховской отправился на работу в Татарстан.

Также по данным «Ъ-Ярославль» прокурором Гаврилов-Ямского района назначен Михаил Румянцев, прокуратуру Любимского района возглавит Ирина Богослова. Исполняющим обязанности прокурора Ярославского района, скорее всего, будет Роман Михельсон, который сейчас является заместителем Андрея Маркина.

Андрей Иванов