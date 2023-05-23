Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославле назначен новый городской прокурор

Новым прокурором Ярославля будет Андрей Маркин, в ближайшее время он приступит к исполнению своих обязанностей. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил источник в правоохранительных органах.

Андрей Маркин

Андрей Маркин

Фото: Прокуратура Ярославской области

Андрей Маркин

Фото: Прокуратура Ярославской области

Сейчас Андрей Маркин работает прокурором Ярославского района, с 2009 по 2017 год он возглавлял Ярославскую природоохранную прокуратуру, потом был прокурором в Тутаеве. Как известно, должность городского прокурора вакантна с конца июня 2022 года, когда действующий прокурор Ярославля Александр Чеховской отправился на работу в Татарстан.

Также по данным «Ъ-Ярославль» прокурором Гаврилов-Ямского района назначен Михаил Румянцев, прокуратуру Любимского района возглавит Ирина Богослова. Исполняющим обязанности прокурора Ярославского района, скорее всего, будет Роман Михельсон, который сейчас является заместителем Андрея Маркина.

Андрей Иванов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...