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Суд обязал зоопарк в Москве предоставить записи камер из вольера умершего моржа из Ярославля

Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство ООО «Интерсоюз» и истребовал у ГАУ «Московский государственный зоологический парк» записи камер видеонаблюдения из вольера умершего ярославского моржа. Определение суда опубликовано в картотеке дела.

Московский зоопарк

Московский зоопарк

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Московский зоопарк

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», ярославское ООО «Интерсоюз» подало иск к Московскому зоопарку о признании незаконным расторжения и одностороннего отказа от исполнения договора и о взыскании денежных средств в размере 20 млн руб. В конце 2022 года «Интерсоюз» поставил зоопарку моржа стоимостью 20 млн руб. По договору зоопарк должен был принять животное в течение 10 дней, но до истечения срока морж погиб.

Сторона истца считала, что животное в зоопарке неправильно содержали. А вот сам зоопарк отмечал, что «вскрытие выявило у моржа несколько заболеваний, в том числе хронические». Арбитражный суд рассматривает иск ООО «Интерсоюз» с начала февраля. На очередном заседании суд вынес определение об обязанности зоопарка предоставить запись видеокамер из клетки моржа.

«Истребовать у ответчика ГАУ "Московский государственный зоологический парк" видеозаписи на электронном (или ином носителе) с камеры видеонаблюдения, установленной в вольере моржа Потапа в период с 25 ноября 2022 г. до 02 декабря 2022 г., в случае невозможности предоставления – подготовить письменные пояснения за подписью уполномоченного лица»,— отмечается в определении Арбитражного суда Москвы.

Также суд предложил сторонам обеспечить явку свидетелей, которые могут дать информацию о состоянии здоровья моржа. Очередное заседание по рассмотрению иска назначено на 30 июня.

Андрей Иванов

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