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Татьяна Черемных признала вину в получении взятки

Бывший директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных признала вину в получении взятки. Об этом в ходе судебного заседания об избрании меры пересечения заявил защитник обвиняемой.

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

«Черемных полностью свою вину с первого допроса признала, дала полностью изобличающие ее показания»,— заявил адвокат обвиняемой.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Черемных обвиняется в получении 1 млн 605 тыс. руб. от предпринимателя Советникова «за оказание покровительства его организации при исполнении государственных контрактов по перевозке пассажиров в общественном транспорте на территории города Ярославля».

Защита ходатайствовала о домашнем аресте для Татьяны Черемных, следствие просит заключить ее под стражу сроком на два месяца.

Антон Голицын

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