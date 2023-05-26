Бывший директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных признала вину в получении взятки. Об этом в ходе судебного заседания об избрании меры пересечения заявил защитник обвиняемой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

«Черемных полностью свою вину с первого допроса признала, дала полностью изобличающие ее показания»,— заявил адвокат обвиняемой.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Черемных обвиняется в получении 1 млн 605 тыс. руб. от предпринимателя Советникова «за оказание покровительства его организации при исполнении государственных контрактов по перевозке пассажиров в общественном транспорте на территории города Ярославля».

Защита ходатайствовала о домашнем аресте для Татьяны Черемных, следствие просит заключить ее под стражу сроком на два месяца.

Антон Голицын