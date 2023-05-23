В Ярославле растет число нуждающихся в вытрезвлении горожан

В 2022 году для вытрезвления в областную наркологическую больницу привезли 2861 жителя Ярославля, за два года количество доставленных выросло на 16,6%. Статистику на заседании комитета областной думы по социальной политике озвучил главный врач ярославской областной наркологической больницы Александр Волков.

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Фото: Виктор Сысоев Спящий ярославец

Фото: Виктор Сысоев

Как отметил господин Волков, чаще всего доставленные сотрудниками полиции граждане находятся в состоянии сильного алкогольного опьянения, но в госпитализации не нуждаются.

«Цифры по Ярославлю. 2020 год —2452 человека, из них госпитализировано было только 167. Остальные просто вытрезвлялись. 2021 год —2596 человек, 177 госпитализировано. 2022 год — 2861, 974 мы побольше взяли на себя. В районе 70% граждан не нуждаются в госпитализации»,— отметил Александр Волков.

Депутаты обратили внимание, что за два года рост числа вытрезвляемых составил 16%. И уточнили у главного нарколога Ярославской области, нет ли здесь тенденции.

«Я не скажу, что ситуация усложнялась. У представителей патрульно-постовой службы, которые их обычно доставляют, в какой-то момент тоже ставятся определенные задачи что-то усилить. И они более пристально вглядываются в глаза тех, кто сидит на скамейках. Роста уровня пьянства мы не отмечаем в Ярославской области. Наоборот, ежегодно у нас отмечается снижение заболеваемости алкогольными расстройствами. У определенных категорий молодых людей и людей бизнеса в приоритете становится здоровый образ жизни»,— рассказал в ответ Александр Волков.

Андрей Иванов