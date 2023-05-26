В Ярославле завершается транспортная реформа

27 мая в Ярославле и Ярославском районе заканчивается модернизация городского общественного транспорта. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Водитель желтого автобуса

Фото: департамент транспорта Ярославской области Водитель желтого автобуса

Фото: департамент транспорта Ярославской области

Как отмечают в областном департаменте транспорта, с последней субботы мая стартует пятый заключительный этап модернизации. Перевозчиков сменят последние 18 городских маршрутов, на рейсы должны выйти 94 новых желтых автобуса.

Согласно данным портала госзакупок, с 27 мая ООО «Стартранс» начинает обслуживать 5 новых маршрутов (№21,22,24,58,93), ООО «Транспорт Ярославии» стартует на 2 маршрутах (№26,68), ООО «Первая пассажирская компания» приступает к работе на 9 маршрутах ( №6,12,21Б,22С,25,27,29,34,64), ООО «ЯТК-2» — на двух маршрутах (№21Т,59).

В региональном дептрансе уточнили, что новые автобусы на 18 маршрутах начнут курсировать «постепенно», но полностью процесс перехода должен быть завершен к началу лета, когда все 137 городских и пригородных маршрута Ярославской агломерации начнут обслуживаться новыми перевозчиками по брутто-контрактам.

Андрей Иванов