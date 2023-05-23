Жители Ярославля разошлись в оценках необходимости трат на день города

Мнения жителей Ярославля по поводу необходимости полноценного празднования дня города разделились. Об этом на общегородском совещании рассказал представитель ЦУР Ярославской области Андрей Дубровский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Салют в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Салют в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», праздник пройдет 27 мая, причем впервые с 2019 года снова в последнюю субботу мая, а не в августе и без ограничений по количеству площадок. Программа праздника уже обнародована. Основные мероприятия пройдут на стадионе «Спартаковец». Как показал мониторинг социальных сетей, не все ярославцы довольны возврату полноценного дня города.

«В Ярославле на день города обещают аэрошоу и салют. Мнения жителей в социальных сетях разделились. Одни рады полноценному празднику с множеством разнообразных мероприятий. Другие же выражали мнение, что лучше бы направить деньги на ремонт дорог и дворов»,— рассказал на общегородском совещании Андрей Дубровский.

Мэр Ярославля Артем Молчанов не стал комментировать мнение противников праздника, назвав день города Ярославля «важным событием, к которому все мы готовимся».

Андрей Иванов