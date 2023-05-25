В Тутаевском районе из-за птичьего гриппа проведут изъятие домашней птицы

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев внес изменения в указ об установлении карантина по высокопатогенную гриппу птиц. Теперь документ предполагает изъятие домашней птицы в радиусе 10 км от очага вируса. Изменения в указ губернатора опубликованы 24 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пост в Фоминском

Фото: Прокуратура Ярославской области Пост в Фоминском

Фото: Прокуратура Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», карантин был введен 19 мая из-за вспышки птичьего гриппа на территории птицефабрики в поселке Фоминское Тутаевского района. 23 мая было объявлено, что на территории ООО «Птицефабрика «Романовская» будет проведен убой 800 тыс. голов кур. Теперь выясняется, что изъятие птицы будет проводится и в домашних хозяйствах в радиусе 10 км от птицефабрики.

К территории угрожаемой зоны относится и Тутаев, причем речь идет о частях города как на левом, так и на правом берегах Волги. В администрации Тутаевского района сообщили «Ъ-Ярославль», что сроки изъятия птицы будут определены постановлением правительства Ярославской области. Этот же документ отрегулирует вопрос размера компенсации хозяевам. По предварительным расчетам домашняя птица в угрожаемой зоне есть у 150-180 жителей Тутаевского района.

Андрей Иванов