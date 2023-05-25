Депутата ярославской облдумы оштрафовали за работы на крыше жилого дома

Депутат Ярославской областной думы Юрий Филимендиков оштрафован за проведение работ на крыше жилого дома №15 по улице Победы. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Филимендиков

Фото: Ярославская областная дума Юрий Филимендиков

Фото: Ярославская областная дума

Административные протоколы в отношении депутата и руководителя клиники «Константа» составили в инспекции государственного строительного надзора Ярославской области. Юрий Филимендиков также возглавляет ООО «Современные медицинские технологии». Именно эта компания занималась ремонтом кровли дома на Победы,15, причем, как установила проверка прокуратуры, несколько месяцев вела данные работы без разрешения департамента строительства. А жители дома и вовсе считали процесс не ремонтом крыши, а надстройкой дополнительного этажа дома.

Инспекция государственного строительного надзора составила два протокола об административном правонарушении на должностное лицо — Юрия Филимендикова. Это статья 9.4 «Нарушение требований технических регламентов, проектной документации, обязательных требований документов в области стандартизации при реконструкции или капитальном ремонте объектов капитального строительства» и статья 9.5 «Строительство, реконструкция объектов капитального строительства без разрешения на строительство».

По решению инспекции Юрий Филимендиков был оштрафован на 20 тыс. руб. С решением депутат не согласился и подал апелляцию в Кировский районный суд Ярославля. Материалы поступили в суд в марте, а вердикт был вынесен только 24 мая. Решение инспекции стройнадзора оставлено без изменения, штраф вступил в силу.

Андрей Иванов