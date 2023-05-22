Блогер из Перми выиграл суд в Ярославле за использование фото с «Яндекс Карт»

Фотоблогер получит компенсацию в 35 тыс. руб. за неправомерное использование ярославским турагентством своей фотографии. Об иске сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кировский районный суд

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Кировский районный суд

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Истец, зарегистрированный в Перми, обнаружил свое фото «Дагомыс» на сайте туристического агентства. Авторство там указано не было, согласия на размещение фотограф не давал.

«Истцом изначально фотография была размещена 5 октября 2019 года в личном платном фотоблоге. Фотография охраняется знаком защиты авторского права, указана дата ее опубликования. Для размещения на странице истца в сети интернет фотография была творчески обработана и обрезана для расстановки акцентов на более важных частях изображения»,— отмечал блогер.

Фотограф обратился с иском в Кировский районный суд Ярославля и требовал заплатить ему 50 тыс. руб. за нарушение авторских прав и еще 50 тыс. в качестве компенсации морального вреда. Сторона ответчика платить не собиралась, хотя и признала, что использовала фото на своем сайте с декабря 2021 года по август 2022-го.

«Ответчик взял данную фотографию в сети Интернет на сервисе "Яндекс Карты", где она была размещена в открытом доступе для неограниченного круга лиц, без указания имени автора и источника заимствования. После получения претензии от автора ответчик незамедлительно удалил фотографию со своей страницы»,— приводит доводы турагентства пресс-служба суда.

Суд счел действия ответчика незаконными, а права фотографа нарушенными. Размещение фото в свободном доступе по мнению суда «не является основанием для его несанкционированного использования».

Потому блогер получит от турагентства 30 тыс. руб. за нарушение авторских прав и еще 5 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. Также стороне ответчика придется оплатить судебные расходы. 18 мая 2023 года решение Кировского районного суда вступило в законную силу.

Андрей Иванов